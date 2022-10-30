圻澄媽一家人享受萬聖過節儀式感！從手作DIY一起增進親子關係 討糖trick or treat訓練孩子人際互動

【文／陳維婷 採訪諮詢暨圖片提供／圻澄媽】

每到萬聖節，親子間一起玩創意、手作DIY，並變裝上街參加裝扮遊行，是圻澄媽一家人的樂趣，相信往後回想起這段時光，一定滿是快樂的記憶。

在圻澄媽的IG上可以看見，前年參與「天母搞什麼鬼」的萬聖踩街活動，她把兒子裝扮成《奪魂鋸》裡的經典角色，騎著白色腳踏車與爸爸一起成為奪魂鋸戰友，去年，則是讓兒子變裝為「和尚端湯上塔」的帥和尚，而從她貼文中的字裡行間能感受出，一家人對於做造型打扮的熱血程度。

過節儀式感 節慶佈置不可少

或許不少父母會認為，萬聖節要幫孩子裝扮角色是個「麻煩」、「要花上許多精力」，而興致缺缺，但對圻澄媽而言，可是樂在其中，她說：「萬聖節對於我們來說，是個可以打扮過節的日子，因為平時很少有這樣的節日。」

由於喜歡裝扮造型，無論是萬聖節、聖誕節、農曆新年或是生日，圻澄媽的家都會應景擺上布置，改變家中氛圍，讓全家人一起沉浸在過節的溫馨感裡。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

藉由萬聖節 希望孩子多與人互動

談起萬聖節，不單只有玩樂、要糖果，她希望可以透過萬聖節的裝扮優勢，讓兒子多與人互動、練習不怕生。「去年，兒子年紀還小，不懂萬聖節是什麼，只知道可以要糖果。但前陣子剛滿三歲的他，大概了解萬聖節的意義，在路上看到鬼的布置、物品，他會說：『我也想要扮魔鬼』。本來擔心他會怕鬼，但似乎不怕，也蠻開心的。」

隨著孩子的成長，能夠理解萬聖節的節慶意義，也能參與參活動，是圻澄媽所期盼的目的，「在一起參與活動的過程中，可陪伴孩子並促進親子關係，加上他的手部精細動作能力的進步，如果今年萬聖節有DIY做道具的話，他就可以一起動手做了。」

服裝道具從生活中獲取靈感

圻澄媽準備萬聖節的服裝與道具，都是從家中現有的物品中取得靈感，她以前年幫兒子扮妝的角色為例，「當時，剛好家中有一台別人送的腳踏車，長得很像《奪魂鋸》裡的那台車，於是靈機一動把兒子扮成《奪魂鋸》的角色，就推著那台腳踏車出門參與裝扮遊行。」

聊起關於萬聖節裝扮遊行是否會持續參加，她表示，當孩子升上小學後，將會尊重他的決定，「但只要孩子有意願，我很樂意每一年參與！」