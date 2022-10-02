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當孩子做出傷人舉動時，不只道歉，更要學習為行為負責！

聯合新聞網／ Mombaby Lifestyle

【文／蘇文清】

當孩子做出傷人的舉動時，只要說一句「抱歉」就沒事了嗎？道歉本來就是孩子該做的事，家長須著重的是如何讓孩子知道行為的後果，並為此負責。

許多家長都認為孩子只要道歉，就表示孩子知道錯了，對方應該要原諒孩子，不然會讓孩子認為，既然道歉無法獲得原諒，下次就不願意道歉了；也有些家長認為孩子都已經道歉了，不然還要孩子怎麼做？難道都不能原諒孩子嗎？

是的，我們當然要原諒孩子，但是在原諒的同時，更應該教導孩子學會為自己的行為負責。

在孩子道歉以後．爸媽可以這樣做

那麼，該如何讓孩子明白道歉的意義，並且對自己的行為負責呢？您可以依照以下步驟進行後續處置：

制止孩子當下的行為

制止的目的除了避免孩子繼續做出傷人的行為之外，也是讓他知道自己已經觸犯某種行為規範的手段，讓孩子對自身行為有所警覺與克制。

然而，在執行制止的策略時，您要記得控制自己的情緒，並儘量採取明確且堅定的態度，讓孩子知道：現在需要遵守的規範是什麼。

讓孩子有冷靜的時間

冷靜的目的是要讓孩子有時間認識並消化自己的情緒，同時透過冷靜的過程，讓孩子有機會省思所做所為，進而學習判斷自我行為的正確性。

然而，在執行冷靜的策略時，您要陪伴在孩子身旁，儘量別讓孩子獨處，這樣才能觀察孩子是否具有管理情緒的能力，也能了解孩子讓自己冷靜的方式有哪些，隨時在旁引導孩子正確的因應技巧。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

與孩子討論事件發生經過

討論的目的是要讓大人知道孩子的內心想法，包括行為動機、企圖及理由是什麼，同時幫助孩子釐清事情的前因後果，以及行為背後衍生的問題，讓孩子意識到事情的嚴重性。

然而，在執行討論的策略時，儘量鼓勵孩子說出自己的感受與想法，並依據事件的過程做討論，一起找出解決的方法。

讓孩子明白道歉的意義

道歉的目的是要減低對方的敵意，避免衝突繼續擴大，也是孩子發生錯誤行為後，為自己負責的一種表現，同時也是對他人負責的一項基本禮儀。

然而，在執行道歉的策略時，您要讓孩子知道，道歉不見得會獲得原諒，因為這關乎到事情的嚴重性，但至少可以降低傷害，保護雙方；在道歉的過程中，也要讓孩子學會釋出誠意，同時也要讓孩子知道：道歉不是一件丟臉的事，而是一項勇敢負責的行為。

給予孩子適當的行為後果

給予行為後果的目的是要讓孩子學會為自己的行為負責，並依據事件的嚴重程度，給予不同的後果，讓孩子從中學到教訓，進而發展社會覺察、危險判斷與自我管理的能力，並塑造正確的行為模式。

然而，在執行行為後果的策略時，您必須清楚知道哪些後果對於孩子的行為是具有約束力，並隨時掌握後果與行為之間的關聯性，以及處置後可能衍生的結果，儘量避免孩子產生混淆與誤解，反而出現我們期待以外的行為表現。

【完整內容請見2022年09月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《MOMBABY LIFESTYLE》別冊；本文由媽媽寶寶《MOMBABY LIFESTYLE》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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