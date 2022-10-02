幼兒園新生家長最想知道的5件事：小孩無法配合學校作息怎麼辦？小孩一直說不要上課，是還沒適應還是學校有問題？

【文／曾禮純 採訪諮詢／中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀】

新聞、親子社團不斷傳出幼兒園不當管教的案例，讓家有準新生的家長好擔心。對於生活自理能力還不太能跟上腳步、適應需要較長時間的孩子，老師有沒有耐心以對？親師又該如何建立共識，一起陪伴孩子成長？相信是許多父母所關心的事。

Q1如何讓孩子盡快適應學校生活？

廖文秀總會長指出，「孩子跟父母分離時的哭泣，是因為他們對親情的情感需求較為強烈。若孩子在學校表現良好，或小孩會跟家人熱情分享學校的趣事，就代表他們已經適應學校生活，毋須過度焦慮。」她建議，爸爸媽媽可以多對他們信心喊話：「你等一下可以笑笑的跟我說拜拜，對不對？」、「你昨天有忍住不哭，真棒！今天也可以這麼棒嗎？」

Q2小孩自理能力不足、有特殊需求，老師會幫忙嗎？

老師都會先配合新生的需求，滿足小朋友的安全感後，再協助孩子練習生活自理的能力，廖文秀總會長表示：「家長可以把孩子的特殊需求列好清單，讓老師能夠較快摸清小孩脾氣、熟悉彼此，親師間也能夠減少誤會。」

Q3小孩無法遵守學校作息，怎麼辦？

每個小孩的適應能力不同、作息也不一致？廖文秀總會長安撫家長，「一開始，我們都會配合孩子。吃飯慢，就先裝少量的飯在碗裡，讓他慢慢吃、沒有壓力的吃，吃飽了再做下一件事；中午不睡覺也沒關係，看其他同學睡覺也行。時間久了，同儕的力量會互相影響，孩子們的作息就會趨於一致了。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

Q4該如何跟老師溝通教育方式？

雖然台灣對「不當管教」有明文規定，但實務上易有不同的解讀，造成認定困難。廖文秀總會長表示，「同樣的教育方式，對不同抗壓能力的孩子都會有不同的效果。」因此，她也再三強調，「與其說哪些事情不能做，不如告訴老師『該怎麼做』。例如，小孩做錯事情，別只告訴老師『不能打罵』，請直接溝通『先幫小孩找台階下，再跟他說明正確的做法』。」

Q5孩子進入團體生活，家長該做什麼樣的準備？

廖文秀總會長建議，家長在替孩子選擇學校時，就先考慮自己跟學校的教育理念是否一致，對學校的了解也越具體越好。也因為是團體生活，老師沒辦法照顧到每一個孩子，難免會跌倒、受傷，或是因為行為舉止不恰當，被老師糾正、處罰。這些身體、心理上的不舒適，都是適應學校生活的一部分，也是孩子上學的目的：訓練孩子的抗壓力。