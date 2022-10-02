暑假不玩更待何時？娛樂與教育該適當分配

【文．圖／吳鳳】

在台灣，很多家長或許認為暑假就是孩子該好好補習的時間，卻忘了孩子是否真正喜歡？而這也很可能是來自家長間的比較心態所造成的現象，其實，生活上的種種體驗與遊憩，也值得孩子花時間探索與學習。

今年暑假回土耳其的時候，遇到很多有孩子的朋友，但沒有人問我「兩位女兒有沒有補習？」或是「有上什麼才藝課嗎？」他們頂多想了解台灣的教育環境或學語言的方式而已。對外國人來說，暑假基本上都在休息，而不是補習。

不把補習當比較

當然，每個國家都有自己的觀念，像我回台灣遇到一些父母，他們通常會先問我，「孩子在學什麼才藝課？有沒有補習？」等等。

台灣的父母很重視教育，這點非常棒。不過，若總是聊其他父母做了什麼，擔心自己的孩子是否沒跟上，實在是為自己帶來無謂的壓力。換做是我，就會聊暑假玩什麼？孩子在土耳其最喜歡做什麼？遇到哪些趣事等各式各樣的事情。

我知道很多父母在工作，補習或許也是照顧孩子的一種方式，當爸媽在忙碌時，孩子在上課好歹有人照應，無可厚非，我也認為這樣沒問題，但父母若把補習當做比較的話，「誰家孩子補了什麼才藝」、「我家孩子學幾項才藝，你們呢？」相信連孩子也很難享受這段學習過程。

畢竟在暑假期間，孩子最需要的是回憶跟娛樂，因此，上課與娛樂的比例應該要好好分配，若每天一直跟其他父母聊補習，結果很可能讓對方開始認為自己的孩子是否學不夠！

教育觀念跟著孩子的興趣

我的教育觀念偏向跟著孩子的興趣走，把暑假期間當成娛樂機會，盡情地玩、累積更多豐富的回憶，不論多久以後，都永遠會記得此時的快樂時光。

今年暑假，我的兩個孩子在土耳其學游泳、學種菜，認識到農夫的生活，再練習土耳其話，英文的部分則沒有特別加強。其實暑假一下就結束了，接下來，她們也要回到學校開始上學，我仍會重視她們的教育，不過，她們不喜歡的事物，我也不會逼她們學習。

希望這次的文章能為父母帶來更多的思考角度，教育觀念沒有誰對誰錯，每一個家庭都是獨立的，所以，我都給予尊重。