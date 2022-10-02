產後護理之家怎麼選？把握5大面向挑選重點，選對了，完美享受坐月子

【文．整理／Daisy 採訪諮詢／臺安醫院附設產後護理之家護理長李良怡】

懷孕、生產是女人一生中的大事，產後坐好月子，才能好好修復身體，恢復元氣！現在，許多媽媽會選擇入住產後護理之家，讓寶寶得到更有品質的照顧，同時使自己能更加安心休養。但在挑選機構時要注意哪些事情呢？參考專家的建議，再依照個人需求，選出心中最理想的機構吧！

臺安醫院附設產後護理之家護理長李良怡表示，在挑選產後護理之家時，最重要的是該機構是否為「合法立案」之產後護理之家，基於規定，業者必須將開業執照懸掛在機構內明顯可見之處，此一部分可於現場參觀時查看，另外，可至衛生福利部「護理之家照護管理系統」（https://nhc.mohw.gov.tw）點選「一般民眾」頁面，可依自己方便就近的區域查詢合法立案的產後護理機構。

她也建議準爸媽們都應至現場參觀，同時確認其支付與收、退費標準，並了解契約內容、其環境與人員之感染管制相關措施、機構上班人力的配置，以及照護人員之資歷與相關專業證照等。

李良怡護理長指出，以合法立案為前提，再評估各家機構的照護內容、房間設備、月子餐、公共空間，以及課程規劃等5個面向的服務，並將自身最在意的要點做為依據來選擇。

1.照護內容

媽媽與寶寶的照護是許多人都在意的重點項目之一，護理之家的嬰兒房最好能提供24小時開窗，以及監視系統透明化照顧；並有嬰兒身體評估、照護（如沐浴、臍帶護理等）、產婦身心評估與衛教諮詢指導等服務；每週定期進行婦產科、小兒科醫師檢查，也能讓新手爸媽更加放心。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

2.房間設備

擁有自然採光、且寬敞的空間，有助於產後媽媽心情愉悅，對於身體修復以及產後哺乳都有正向幫助。設備方面，廁所是否採乾溼分離，並有暖風機設備，可讓盥洗方便且洗澡後不會著涼。

3.月子餐

若月子餐是由產後護理之家的自家廚房製作，可以要求參觀廚房是否清潔、食物原料貨源等；若由合約廠商進行送餐，則須注意合約廠商是否通過HACCP和ISO22000等相關認證。部分產後護理之家也提供試吃服務，若在意餐點是否合口味，也可事先預約試吃。

4.公共空間

產後護理之家是否備有會客區域、媽媽教室、閱讀區（並提供育兒相關書籍）等空間，以及空間是否舒適也可納入考量。另外，因應新冠肺炎期間，也應留意機構是否有分區、分時段的使用規劃。

符合法規之消防設備與通道（通道安全、逃生出入口無障礙物並有明顯標示），以及進出口門禁把關、訪客控管嚴謹的機構，才能讓媽媽坐月子期間住得安心，也不會有閒雜人士進入來打擾媽媽活動或休息。

5.課程規劃

生產後，媽媽除了自身身體修復，同時也立刻展開忙碌的育兒生活，月子期間要學習餵奶、幫寶寶洗澡等，這些除了仰賴護理人員的協助，若產後護理之家有提供相關課程，如：針對母嬰設計的課題講座（嬰兒常見健康照護、母乳哺育常見問題等）、促進親子互動與相關教育課程（親子共讀、親子按摩等）、新生兒沐浴實作課程、新手父母育兒指導等，媽媽就能同時得吸收新知並學習，幫助對於寶寶的照護工作更加上手。