善用兒童健康檢查．掌握發育與發展

【文／李藹芬 採訪諮詢／臺北市立聯合醫院忠孝院區兒科主治醫師邱婷芳 圖片提供／Shutterstock】

大家都知道「預防重於治療」，特別是對剛出生的寶寶，更需要落實此一觀念！藉由相關的篩檢與定期的兒童健康檢查，掌握寶寶的生長與心智發展狀況，再加上完整的疫苗接種，為寶寶築起堅實的健康防護網。

寶寶出生後，醫療院所會發給父母一本「兒童健康手冊」，這本手冊除了提供保健知識之外，更是提醒父母要按時帶寶寶接受健康檢查與預防接種。

兒童健康檢查重要性

按時帶寶寶接受兒童健康檢查有多重要？臺北市立聯合醫院忠孝院區兒科主治醫師邱婷芳表示，「兒童健康檢查主要有兩部分：生長與發展，生長是指身高、體重與頭圍的發育狀況，透過這些數字對照生長曲線的百分位，以評估寶寶的成長狀況好不好，是否需要提供營養建議；發展則是指生理與心智發展，藉由評估寶寶的大小肌肉等肢體動作、神經、情緒、與父母的互動情況等心智發展狀況，是否有符合里程碑的發展進度，例如：六個月以前會翻身、七坐八爬等，希望藉以篩檢出有『發展遲緩』可能的寶寶」。

她指出，為了利於觀察寶寶是否有生長與發展的問題，必須藉由定期的健康檢查，做為比較的基準點，才能確切掌握寶寶的狀況。若是在能力應該出現的時間，卻遲遲未見寶寶展現該能力，可及早發現問題並協助改善，讓寶寶跟上發展的進度。

邱婷芳醫師提醒，請父母按照寶寶手冊上的健檢時程，帶寶寶到提供「健兒門診」的醫療院所接受健康檢查。在健康檢查的同時，接種疫苗也是不能忽略的重點！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

7次健康檢查內容

根據國民健康署的規劃，未滿7歲的嬰幼兒享有7次免費健康檢查，其中，未滿1歲6個月可進行4次，檢查項目包括：

1.身體檢查：個人及家族病史查詢、身高、體重、聽力、眼睛、口腔檢查、生長發育評估等。

2.發展診察：針對粗、細動作、語言溝通、語言認知、身邊處理及社會性發展、兒童聽語及自閉症篩檢。

3.衛教指導：母乳哺育、營養、發展狀況、口腔保健、視力保健、事故傷害預防等。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

邱婷芳醫師表示，衛教指導需要花費較多的時間，且依年齡給予不同的內容，她舉例：滿1個月的健兒門診，要提醒父母預防嬰兒猝死；滿4個月的健兒門診，關注寶寶是否開始嘗試接觸副食品、營養是否均衡攝取；滿9個月的健兒門診則針對寶寶的口腔衛生提醒父母，當寶寶長出第一顆乳牙後，應該去牙科做第一次口腔檢查。