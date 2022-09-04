善用兒童健康檢查．掌握發育與發展

聯合新聞網／ Mombaby Lifestyle
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／李藹芬　採訪諮詢／臺北市立聯合醫院忠孝院區兒科主治醫師邱婷芳　圖片提供／Shutterstock】

大家都知道「預防重於治療」，特別是對剛出生的寶寶，更需要落實此一觀念！藉由相關的篩檢與定期的兒童健康檢查，掌握寶寶的生長與心智發展狀況，再加上完整的疫苗接種，為寶寶築起堅實的健康防護網。

寶寶出生後，醫療院所會發給父母一本「兒童健康手冊」，這本手冊除了提供保健知識之外，更是提醒父母要按時帶寶寶接受健康檢查與預防接種。

兒童健康檢查重要性

按時帶寶寶接受兒童健康檢查有多重要？臺北市立聯合醫院忠孝院區兒科主治醫師邱婷芳表示，「兒童健康檢查主要有兩部分：生長與發展，生長是指身高、體重與頭圍的發育狀況，透過這些數字對照生長曲線的百分位，以評估寶寶的成長狀況好不好，是否需要提供營養建議；發展則是指生理與心智發展，藉由評估寶寶的大小肌肉等肢體動作、神經、情緒、與父母的互動情況等心智發展狀況，是否有符合里程碑的發展進度，例如：六個月以前會翻身、七坐八爬等，希望藉以篩檢出有『發展遲緩』可能的寶寶」。

她指出，為了利於觀察寶寶是否有生長與發展的問題，必須藉由定期的健康檢查，做為比較的基準點，才能確切掌握寶寶的狀況。若是在能力應該出現的時間，卻遲遲未見寶寶展現該能力，可及早發現問題並協助改善，讓寶寶跟上發展的進度。

邱婷芳醫師提醒，請父母按照寶寶手冊上的健檢時程，帶寶寶到提供「健兒門診」的醫療院所接受健康檢查。在健康檢查的同時，接種疫苗也是不能忽略的重點！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

7次健康檢查內容

根據國民健康署的規劃，未滿7歲的嬰幼兒享有7次免費健康檢查，其中，未滿1歲6個月可進行4次，檢查項目包括：

1.身體檢查：個人及家族病史查詢、身高、體重、聽力、眼睛、口腔檢查、生長發育評估等。

2.發展診察：針對粗、細動作、語言溝通、語言認知、身邊處理及社會性發展、兒童聽語及自閉症篩檢。

3.衛教指導：母乳哺育、營養、發展狀況、口腔保健、視力保健、事故傷害預防等。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

邱婷芳醫師表示，衛教指導需要花費較多的時間，且依年齡給予不同的內容，她舉例：滿1個月的健兒門診，要提醒父母預防嬰兒猝死；滿4個月的健兒門診，關注寶寶是否開始嘗試接觸副食品、營養是否均衡攝取；滿9個月的健兒門診則針對寶寶的口腔衛生提醒父母，當寶寶長出第一顆乳牙後，應該去牙科做第一次口腔檢查。

【完整內容請見2022年08月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《MOMBABY LIFESTYLE》別冊；本文由媽媽寶寶《MOMBABY LIFESTYLE》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

延伸閱讀

温昇豪昔不解父母 現屏東尋根：踏在土地的感覺是踏實

高二兒被訂「10條嚴厲家規」網一看傻眼：果然是亞洲父母

健檢驚見左乳陰影！鍾欣怡全家陷陰霾「老公哭了」

女路邊臨停被「一雙眼睛」嚇到 竟是父母去看房獨留小孩顧車

相關新聞

善用兒童健康檢查．掌握發育與發展

大家都知道「預防重於治療」，特別是對剛出生的寶寶，更需要落實此一觀念！藉由相關的篩檢與定期的兒童健康檢查，掌握寶寶的生長與心智發展狀況，再加上完整的疫苗接種，為寶寶築起堅實的健康防護網。

父親育兒好處多．親子關係大提升

隨著時代的改變，「男主外，女主內」的觀念早已被翻轉，育兒，不再只是媽媽的事，也是爸爸的事！父親參與育兒，讓自己跟孩子多了接觸機會，而拉近彼此的距離，創造更親密的親子關係！

如何挑選電視尺寸？大型家具要回收怎麼辦？常見電器QA這樣解決！

家電產品除了需正確使用外，其實還有許多的眉眉角角要特別留意，編輯綜合整理出以下常見四題QA，未來若遇上相關問題時，有助於應對。

想擁有功能與美學兼具的美型家電嗎？Youtuber家電姊妹告訴你，挑選家電掌握「5」要點！

家電款式百百種，究竟要如何挑選，才能為家中買下合適的家電產品呢？許多人都會注意價格、廠牌或色系之外，其實家中人數、坪數大小也是須考量的要點，否則，買到不符家中尺寸的家電，後續處理更讓人傷透腦筋！Youtuber家電姊妹分享了5點參考重點，購買前不妨先比照一下，再挑選心儀的家電！

親子露營必備11項用品清單 達人教你這樣挑選、準備

想帶孩子去露營，該準備哪些裝備與用品？達人依自身經驗提供每一項用品的準備建議，爸媽不妨參考看看！

帶孩子露營 營地怎麼挑選？專家列5大要點

選對營地，才能讓露營過程更加順利，挑選時，除了考慮安全性，也要將孩子生活、飲食方面與玩耍等需求納入，才能找到合適的絕佳地點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。