父親育兒好處多．親子關係大提升

【文／李藹芬 採訪諮詢／馬偕兒童醫院邱南昌醫師 圖片提供／Shutterstock】

隨著時代的改變，「男主外，女主內」的觀念早已被翻轉，育兒，不再只是媽媽的事，也是爸爸的事！父親參與育兒，讓自己跟孩子多了接觸機會，而拉近彼此的距離，創造更親密的親子關係！

隨著越來越多的父親參與育兒工作，除了讓親子關係大為提升，也能從許多研究看出，父親育兒為孩子帶來更多元的刺激，提供孩子成長更多的養分！

父親參與育兒拉近親子距離

在孩子的成長過程中，需要有學習的模範，馬偕兒童醫院邱南昌醫師指出，「父母就是孩子學習的楷模，特別是身教，讓孩子從父母的言行舉止調整自身的做法，這是一份責任」。隨著社會多元的價值觀興起，父母的形象不再只是傳統的「嚴父慈母」，他說，「不同的父親模樣，讓孩子看到並提供不同的追尋方向」。

邱南昌醫師表示，「父親參與照顧孩子所產生的互動，增加了親子接觸的機會，拉近彼此的距離」。距離近了，讓溝通不再困難，孩子有事會跟父親說，父親回應的關心就這麼點點滴滴沁入孩子的內心，化為滋養成長的能量。

與孩子相處營造愉悅氣氛

現代人普遍忙碌，但邱南昌醫師說，「工作再忙，仍要儘量與孩子接觸。建議將孩子託給長輩24小時照顧的父母，在狀況允許下，多多把孩子帶回家照顧，並且營造愉悅的氣氛，讓孩子喜歡跟父母在一起，比較容易建立親子關係」。

邱南昌醫師說自己也是忙碌一族，只能在下班時候儘量找時間跟孩子玩，創造溝通機會，「常常帶孩子一起參加在各地舉辦的研討會，會議結束後，在附近走走玩玩，讓親子都處於輕鬆的狀態進行情感交流」。雖然醫療工作忙碌，邱南昌醫師還是能與孩子共進晚餐，「一邊用餐，一邊胡言亂語，也能為親子感情增溫不少」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

女兒的窩心之舉．老爸不寵也難

育有兩男一女的邱南昌醫師，是否對兒子女兒有不一樣的教養態度？「我覺得沒有差別，可是同事卻說有。就算是同一父母所生，每個孩子的個性都不一樣，本來就要以不同的方式應對，兒子會給我面子，不會硬拗；女兒則仗著是女兒，就算來硬的，我也會全盤照收」。

說起女兒，外表給人嚴肅感十足的邱南昌醫師，對於這個就是吃定老爸的女兒完全沒轍。其實耍賴的女兒有個令老爸懷念至今的窩心之舉，「女兒愛畫畫，有一次畫了張卡片塞在我的行李箱，在國外，打開行李箱看到卡片的瞬間，整顆心都融化了」，說完這件事，他不禁承認自己的確比較寵女兒，即使已出社會工作，老爸也依然甘心讓女兒賴著。

孩子長大依然把父母放心上

曾經花時間陪伴的兒女已長大成人，與父母的關係雖未如小時候的親暱，卻也不致疏離，「有需要兒女幫忙做的事情，都不會推託」，看似小事，實則顯現孩子的心裡有父母，不枉費邱南昌醫師總在百忙中抽空，陪著年幼的孩子一起玩，他回憶當年，「只要一躺下來，孩子就一個個趴在我身上，好像夾心餅乾一樣，難怪那段時間常常覺得背痛」。

邱南昌醫師經常鼓勵後輩，工作之餘要多陪小孩，更是鼓勵男性要多參與陪產、育兒，以及分攤家務，與太太一起創造幸福和樂的家庭，為孩子打造更多更美麗的回憶！