如何挑選電視尺寸？大型家具要回收怎麼辦？常見電器QA這樣解決！

【文／陳維婷 採訪諮詢／家電姊妹】

家電產品除了需正確使用外，其實還有許多的眉眉角角要特別留意，編輯綜合整理出以下常見四題QA，未來若遇上相關問題時，有助於應對。

Q1：汰換舊電器、大型家具該如何回收？

其實環保署有特別制定「廢四機」的回收政策，廢四機包含：廢棄的冰箱、電視、洗衣機、冷暖氣機，由於廢四機的體積龐大，民眾難以處理，政府才訂定此項政策，若民眾欲了解更多，可前往環保署查詢相關資訊。

而民眾想要回收非廢四機的大型家具，如：電視櫃、床架、沙發等，可自行先將家具簡單拆卸，並聯絡環保局或當地清潔隊。聯繫時，需明確告知有幾項物品需回收且預約搬運時間，最後，在聯繫的指定地點進行回收作業，就可完成大型家具的回收。

Q2：家電產品適合接收二手貨嗎？

家電姊妹說明，需看個人介意的程度，如：洗衣機，由於洗衣機要洗貼身衣物，不曉得前一位使用者的習慣如何，因此，有衛生疑慮的問題。另外，若是家電產品，如：冰箱、烤箱、微波爐等，也需檢查其品質或零件、線路是否正常，「家電產品使用二手貨的人並不多，因為有安全性的問題。」

雖然二手家電的價錢便宜，但故障率相對較高，且有些產品的保固期可能已超過效期，未來的維修成本也是需考量的原因之一。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

Q3：欲安裝嵌入式家電，要注意哪些事？

嵌入式家電能讓居家整體看起來有一致性，也能節省空間，不過，在安裝嵌入式家電前，都要事先進行規劃，「嵌入式家電，都會有尺寸上的限制，通常會在裝修前，就會考慮並規劃完成，不太可能臨時決定。若在規劃嵌入式廚具，比如：烤箱、冰箱等，都要注意安裝位置及尺寸，需預留散熱空間及插頭等，以便後續安裝作業。」

Q4：如何挑選合適的電視尺寸？

家電姊妹指出，觀看距離與觀賞用途，是挑選電視較主要的因素，「會建議先掌握自己在客廳或臥房所要觀看的位置與跟電視的距離，然後再去實體賣場親自體驗觀看的感受，對挑選會更有幫助。」家電姊妹曾在Youtube上分享，若距離電視2.5公尺，電視尺寸建議55吋、3公尺則是65吋、4公尺為75吋較佳，不過，觀看感受仍因人而異，還要再根據個人預算決定購買的款式。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

除了觀看距離或預算之外，平日會如何使用，也是考量之一，「如果很在意畫質，用途在打電動，可能機片處理器的速度就需快一點，則可以選擇高階；但如果只是觀看第四台或YT，選擇中階或基本款就可以，都取決於個人的需求。」