想擁有功能與美學兼具的美型家電嗎？Youtuber家電姊妹告訴你，挑選家電掌握「5」要點！

【文．整理／陳維婷 採訪諮詢／Youtuber家電姊妹】

家電款式百百種，究竟要如何挑選，才能為家中買下合適的家電產品呢？許多人都會注意價格、廠牌或色系之外，其實家中人數、坪數大小也是須考量的要點，否則，買到不符家中尺寸的家電，後續處理更讓人傷透腦筋！Youtuber家電姊妹分享了5點參考重點，購買前不妨先比照一下，再挑選心儀的家電！

家電挑選5要點

購買家電產品前，家電姊妹建議需先留意以下4點：

要點1：家中人數

家電姊妹表示，「家中的人數會決定要購買的家電尺寸」，以冰箱與洗衣機來說明，一般而言，冰箱容量以每人100公升為單位，開火與否也會影響其冰箱的容量，比如：家中有5人且開火，容量就至少須500公升以上。

洗衣機的公斤數也取決於人數的多寡，若2人住可能需購買10公斤的洗衣機、3~4人就需15公斤左右、5~6人以上，則儘量選擇18~20公斤的洗衣機。

要點2：坪數大小

家電姊妹以冷氣進行舉例：「環境空間的坪數大小去決定冷氣的噸數，如要評估冷氣噸數，建議找專業人員來場勘後再購買冷氣，免得買的噸位數不到位，冷氣安裝後無法退換貨，會相當麻煩」，而坪數的計算公式為長（m）*寬（m）*0.3025。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

要點3：個人使用習慣

以洗衣機說明，洗衣機分成直立式與滾筒式，家電姊妹指出，需依照個人喜愛或習慣程度再選擇購買，另外，是否需要洗、脫、烘也需注意，比如：不喜歡晾衣服的人，兼具洗、脫、烘的功能就會很適合；若住在潮濕的地區，洗衣機有烘的功能，對於家庭來說則相當重要。

要點4：不追求流行

購買家電需謹記，不追求流行，只找符合自己需求的產品。家電姊妹表示：「家電不要追流行！可能追了流行後，卻不一定適合你。比喻，近幾年很流行的氣炸鍋，所以我也要買一台放在家裡，但其實根本不會做飯或不會在家用餐，就不會使用到產品，也浪費了一筆錢。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

要點5：不挑選水貨

水貨為未經由正式代理商進口的貨品，而水貨產品出現問題時，因無經由總公司直接或間接授權的代理商入口，因此，產品無保固，沒人可以維修，原廠也不會幫忙修理。家電姊妹提醒，不挑選水貨，購買有保障的原廠公司貨，才能使用安全且安心。