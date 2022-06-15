帶孩子露營 營地怎麼挑選？專家列5大要點

【文．整理／謝佩妤 採訪諮詢／《寶寶露營團》團主Sarah】

選對營地，才能讓露營過程更加順利，挑選時，除了考慮安全性，也要將孩子生活、飲食方面與玩耍等需求納入，才能找到合適的絕佳地點。

親子露營．營地挑選5重點

想帶0～6歲的孩子出門露營，寶寶露營團團主Sarah建議，在營地的選擇上須留意以下5點：

1.營位大小與地面

首先須確認該營地營位的大小，是否可放入自家帳篷，並留意營地規畫，選擇不超收的營區，才能避免帳篷間過於擁擠。另外，營區腹地大較適合孩子放電、玩耍，營地地面建議選擇以草坪為主，相較於碎石地、木質地板，孩子可盡情爬行、奔跑，較不容易受傷。

草坪上若有很多螞蟻、靠近山區且未整理的營地，都不建議做為親子露營的選擇喔！

2.衛浴設備

衛浴空間足夠大、設備齊全，爸媽協助孩子盥洗較為方便。特別部分親子友善營地，會提供嬰幼兒專用澡盆，能減輕準備用品的負擔。另外，也須留意水壓、水溫是否穩定，若水流量過少，洗澡時間拉長容易使孩子著涼；水溫不穩定，忽冷忽熱不僅不舒適，若年紀較大的孩子自行盥洗，不會拿捏水溫，也會燙傷。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

3.公共空間與硬體設備

有些營地備有許多公共空間，例如：遊戲室、遮雨棚等，不必擔心太陽曝曬、下大雨。附設有遊戲區、玩具區或小型運動器材區的營地，也能作為孩子玩耍、放電的好選擇。若家有年紀較小的孩子，選擇附有飲水機的營地，較方便沖泡配方奶粉。

4.海拔高度與路況

避免選擇路程太遠（超過2小時）、路況不佳或海拔太高、處於深山的營地。近市區的營地，方便購買補給品、食材。若孩子不小心受傷或不舒服，也就能就近至醫療院所就醫。

5.附近景點

若營區鄰近不同景點、風景區，能就近帶孩子玩、體驗不同的自然景區或活動，增加行程的豐富度。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

輕鬆露營這樣做

Sarah表示，除了傳統露營需自行攜帶裝備紮營，許多業者也推出免裝備的豪華露營，只要人到就能玩，減輕爸媽負擔，推薦首次露營的家庭先進行體驗。若爸媽不想攜帶過多裝備，也能選擇有租借帳篷、露營用品服務的營區，不過，須事先了解營區的清潔，以及帳篷等設備的乾淨度，避免租借時，使用到不衛生、發霉的用品。