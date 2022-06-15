親子露營必備11項用品清單 達人教你這樣挑選、準備

【文／謝佩妤 採訪諮詢／《三小二鳥的幸福生活》部落客Wise】

想帶孩子去露營，該準備哪些裝備與用品？達人依自身經驗提供每一項用品的準備建議，爸媽不妨參考看看！

1.沐浴品、毛巾

攜帶家中孩子習慣使用的沐浴用品為佳，可準備常用品牌的旅行組或以小瓶子分裝較為方便。

2.衣物

帶孩子露營，服裝穿著建議採洋蔥式穿搭法，並配合營地設施來準備衣物，例如：營地附有泳池，須準備泳衣褲；營地海拔較高，夜晚氣溫低，可多準備保暖衣物，避免著涼。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

3.隨身小物

台灣緯度不高，營區四季都可能有蚊蟲出沒，建議攜帶兒童可使用的防蚊液；若營地海拔較高，太陽照射下，紫外線更為強烈，事先準備防曬乳或配戴帽子，以保護孩子稚嫩肌膚。另外，急救箱中，須放入腸胃藥、發燒藥等常備藥物，以及碘酒、酒精、OK繃等外傷用藥，當孩子出現輕微不適或受傷時，就能使用。

4.帳棚

Wise表示，第一頂帳篷從基本的標準帳開始購入，較能符合各種營地及營位種類。建議不以產品名稱標示可容納人數來做為選購依據，而是參考帳篷規格，若為2大1小或2大2小的小家庭，可選擇270×270cm或280×280cm的帳篷；2大3小的家庭，則建議選用300×300cm大小的帳篷。

5.天幕／客廳帳

天幕主要分為菱形、碟形與長方形等多角形款式，注重外型美觀可選擇碟形；露營人數較多，則可選用遮蔽面積大的長方形，有些天幕還可遮住帳篷，下雨時能避免帳篷淋濕。客廳帳又稱27秒帳，可快速搭建，但通常體積較大，須事先確認車子是否有足夠空間可放置。

6.營釘、營繩、營柱、營槌

雖然有些帳篷會附有營釘和營繩，但Wise建議，為了因應不同營地，得另行購入。

7.床墊、睡袋、枕頭

睡袋材質大致可分為棉質、化纖、羽絨3種，若日後會持續露營，可直接購入保暖度最佳的羽絨睡袋。床墊，準備一般單人或雙人充氣床墊即可，但須留意收納體積、重量與售後服務。若爸媽平時不易入睡，建議攜帶家中的枕頭。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

8.爐具、鍋具

爐具可攜帶卡式瓦斯爐，火力較好掌握。Wise表示，鍋具、餐具的準備，只需要鍋具、餐碗（盤）、湯匙、筷子與露營杯就足夠。由於一般家用的鍋碗瓢盆體積較大，不易攜帶，建議購買露營專用、平時習慣的材質，並以可折疊、方便攜帶的產品為主。

9.露營桌椅

蛋捲桌可折疊收納，攜帶方便、搭建簡單。由於露營時，多數時間，爸媽會坐在椅子上，一張舒適好坐的折疊椅值得投資，至於小孩的露營椅，以耐坐為主、並搭配野餐墊使用。

10.燈具、電源線

一般工具燈，加上燈罩就能呈現極美的光感，或使用燈條，長度越長，可涵蓋的範圍越大，整體空間也會越明亮。至於電源線，要避免選用以捲盤捲起線材的產品，容易電線走火或壞掉，動力電源線約10m，再搭配延長線就足夠。

11.保冷袋

選用可折疊收納的保冷袋，置入冰寶，保存食物不佔空間。若車子、自家空間充足，也可使用冰桶、行動冰箱，能擺放較多食品。