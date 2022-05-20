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育兒該扮黑臉或白臉？媽媽也是人 找回自我與溫度

聯合新聞網／ Mombaby Lifestyle
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／Psyche賽心姬】

在家中一定只能一人扮黑臉，另一人扮白臉嗎？為什麼媽媽又總是只能扮黑臉呢？但是委屈的媽媽也想當好人。教養小孩需要溫柔而堅定的同理心，只能扮嚴厲黑臉的媽媽，要怎麼溫柔？

黑臉和白臉也都是媽媽自我的一部分，黑臉媽媽堅持教養理念與做人處事的道理（堅定），白臉媽媽維持親子關係的信任與溫度（溫柔），媽媽學會展現真實的自我（即實我），讓孩子看到媽媽完整的模樣。

影響媽媽在孩子心中的形象

孩子趨吉避「兇」，甚至成為「不可以」的化身。試想：如果有人對你一直都很兇，你會想跟他親近嗎？有事會想找他討論嗎？當時，胖靈精還小，就能讓我明顯感受到了，再這樣下去，不只是黑臉，最後拉黑變「壞人」，親子關係也逐漸冷淡，說不定還會像「敵人」。

媽媽容易引發負面情緒

孩子對媽媽的印象是黑臉，但媽媽也想當好人、扮白臉，兩者落差形成自我的不協調。在期許與實際上無法平衡，久而久之，必然也會影響媽媽本身的自我理解與情緒。有段時間，除了胖靈精與我疏離，我也覺得自己好像不是人，在孩子面前是「壞人」，只能兇小孩，不免充滿了委屈、難過和生氣的負面情緒。

請允許自己有生氣的權利

媽媽應該是「變」黑臉，而不是「當」黑臉。本來就事論事地討論，如果有一人跳出來當白臉，不只這個人立刻「變」黑臉，而且原來要討論的主題可能也因此被模糊掉。

為了教導孩子分辨是非、待人處事的道理，該堅持的還是要堅持，「不可以的，就是不可以」、「不確定的問題，來找媽媽討論」，因為一開始教對的，遠比之後要一直改來得好。在管教小孩時，並不是為了討好、迎合小孩而改口。

就像我們教導孩子認識情緒一樣，喜怒哀樂、有好有壞，但這些都是人的一部分。即使媽媽生氣，這也是媽媽，而不是為了當媽媽，就不能有負面情緒。因為：媽媽，也是人啊！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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學會在孩子面前當個「人」

自從有了這項認知後，親子關係竟意外的變得甜蜜很多，胖靈精也常常來找我抱抱，因為在他眼中，媽媽不再只是生氣、嚴格、永遠「黑臉」的人，而是有各種正面與負面情緒的「一個人」。

身為媽媽的我取得平衡後，情緒也隨之穩定。從那時起，我終於也感受到「自己是個人」的完整性，找回真實的自己。

黑臉媽媽堅持教養理念與做人處事的道理，白臉媽媽維持親子關係的信任與溫度，當媽媽找回真實自我與溫度，孩子也能看到媽媽完整的樣貌

【完整內容請見2022年05月號《媽媽寶寶雜誌》；；本文由媽媽寶寶《MOMBABY LIFESTYLE》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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