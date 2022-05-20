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孩子成長過程中的「第一次」 家長須善用相機記錄孩子的模樣

聯合新聞網／ Mombaby Lifestyle
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／蘇文清】

自孩子出生的那一刻起，就有不同的新事物等著孩子去體驗；在孩子的成長過程中，總是帶給家長許多驚奇，而孩子每次的驚喜表現，都值得家長用相機，記下這珍貴的瞬間。

孩子在不同年齡階段會遇到不同的生活考驗，而身處現今手機攝影功能日漸發達的時代，家長平時就能將孩子在成長過程中所發生的「第一次」，用手機的攝影功能記錄下來，如此，等到孩子將來長大，全家人便能一同回味這些有趣的照片。

孩子的成長速度很快，許多表現總是超乎家長的預期。因此，為了不在孩子的成長過程中，留下任何遺憾，建議各位家長可隨時打開手機的攝影功能，好好記下孩子生命中的每個「第一次」，特別是在2歲前。

看見主要照顧者更換外型的當機模樣

孩子的視覺發展要到5歲才會成熟，2歲前的孩子視力約在0.3左右，所以，這年紀的孩子主要會從聲音與外型輪廓來辨識照顧者。因此，當主要照顧者的外型改變時，例如：大幅度修剪頭髮、刮掉滿臉落腮鬍等等，孩子就會因為一時無法辨認而愣住，甚至出現大哭求救的行為。

這時，大人也不用驚慌，只要用毛巾覆蓋自己，再用孩子熟悉的聲音說話，就能快速安撫孩子的情緒。等到孩子辨識清楚後，就會激起孩子的好奇，要您再表演一次，有了這次的經驗，孩子日後也就很難因您的外觀改變而被嚇哭了。

看見鏡中自己的呆萌模樣

孩子約在15個月大時，才會認識鏡中的自己，所以，當孩子初次從鏡中看見自己時，往往會感到錯愕，覺得鏡中的人怎麼會跟自己做一樣的動作，也會感到新奇，對著鏡中的自己微笑，甚至是感到困惑而直接起身，想要找尋鏡子後方的自己。

這時，大人也不用覺得奇怪，只要讓孩子多體驗幾次，知道鏡子的功能，認識自己的形象之後，孩子就會巴不得天天照著鏡子，並在鏡子前，做出一些讓您啼笑皆非的搞怪舉動。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

遇到被影子追逐的慌張模樣

隨著孩子動作與認知的進步，主動探索環境的欲望也會跟著提升，當哪天孩子發現太陽底下有影子的存在時，就會因認為有東西在追他，而嚇得驚慌失措、邊跑邊哭，甚至是對著影子破口大罵。

這時，大人也不用擔憂，只要抱起孩子，讓影子消失之後，再告訴孩子真相，並證明每個人的身旁都有影子的存在。等到孩子釋懷之後，就會開始玩起影子追逐的遊戲，或是想要跳過影子的長度，證明自己很厲害。

當然，在孩子的成長過程中，還有很多的「第一次」等著您去記錄，所以，儘管再忙，也要記得挪出時間，好好陪伴孩子。不然，等到您老的時候，想要回憶，卻沒有任何資料留存時，要後悔就來不及囉！

【完整內容請見2022年05月號《媽媽寶寶雜誌》；；本文由媽媽寶寶《MOMBABY LIFESTYLE》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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