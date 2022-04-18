怎麼挑幼兒園？掌握5要點不踩雷

【文．整理／謝佩妤 採訪諮詢／臺北市正義非營利幼兒園園長李淑麗】

孩子到了一定年齡，想讓孩子入學、體驗團體生活的爸媽，通常會於4、5月開始尋找園所、四處參觀。這時，爸媽可留意哪些事項呢？參觀園所時又應把握哪些小訣竅？讓已在幼教界服務30年的資深幼兒園園長來說明。

想選適合的園所，讓孩子擁有良好的學習環境，臺北市正義非營利幼兒園園長李淑麗建議，爸媽不妨參考以下5個要點做為選擇依據：

1.政府立案

有立案的幼兒園，其師生比、設施設備、空間與公安消安檢查，都有明確規定與標準，政府會定期監督與評鑑，相對來說，對於幼兒園應有的基本條件已做了第一層的把關。

加上政府現行鼓勵生育的相關政策，針對幼兒園的相關補助計畫也僅針對有立案的園所，選擇有立案的幼兒園才不會讓應擁有的自身權益睡著。

2.收托時間與學費、延托計費方式

近年來，越來越多家庭為雙薪家庭，幼兒園開園與最晚收托時間是爸媽必須事先評估與考量的重點。包含是否符合自身上下班時間、公司到園所的車程時間、有無寒暑假等。

另外，學費及延托費的計費方式也需事先詢問清楚，確保在能夠接受的範圍，目前國內的幼兒園性質，除了公幼、私幼、非營利幼兒園之外，私幼之中，部分園參加政府準公共化政策，其收費也不同，家長可以再進一步了解。

3.環境安全

在安全的環境下，孩子才能快樂學習。設有對外窗，採光且通風良好的教室，較能減少疾病傳播機率。

另外，法規明定幼兒園每日作息中，須安排30～40分鐘進行大肌肉運動，足夠的活動空間有利於滿足孩子的大肌肉發展需求。但有些園所位於都會區，較難擁有寬敞的戶外空間，則可觀察幼兒園是否會利用校園附近的公園或園內有無替代方案，例如：透過園內現有設施設備規劃、設計來滿足孩子的全身性大肌肉需求的活動，如此也可彌補戶外空間不足的問題。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

4.教學模式

坊間有許多強調主題教學、方案教學、學習區活動、蒙特梭利教學、華德福教學等的園所，其實並無好壞之分，僅有適不適合孩子。由於幼兒園階段為孩子的學習黃金期，建議爸媽在教學模式的挑選上，留意大原則「提供孩子多元、豐富的自由探索機會」。

若園所皆採用坊間現成教材，除了難以滿足孩子的個別差異與適性發展外，更別談核心素養的養成，尤其年紀越小的孩子，需透過不同感官刺激體驗來累積學習經驗，教材多元化並能實際操作，較適合此一階段孩子的學習特性。

5.交通距離

若爸媽已選定幾間幼兒園作為口袋名單，接下來就是考量接送問題。

通常建議選擇距離住家或上班地點較近的園所，避免因趕時間、催促孩子而上演親子衝突，孩子不必早起，也能減少因睡眠不足而產生情緒，以至於在校門口哭鬧，甚至入園後，仍有情緒延宕的情形。而選擇離上班地點附近的園所，爸媽能夠順路帶孩子上下學，也不必擔心孩子乘坐娃娃車的安全問題。