快訊

信義區今試辦居家照護 明天中正大同區接力

全中運選手發燒確診 花蓮縣府宣布停賽3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

怎麼挑幼兒園？掌握5要點不踩雷

聯合新聞網 / Mombaby Lifestyle
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文．整理／謝佩妤　採訪諮詢／臺北市正義非營利幼兒園園長李淑麗】

孩子到了一定年齡，想讓孩子入學、體驗團體生活的爸媽，通常會於4、5月開始尋找園所、四處參觀。這時，爸媽可留意哪些事項呢？參觀園所時又應把握哪些小訣竅？讓已在幼教界服務30年的資深幼兒園園長來說明。

想選適合的園所，讓孩子擁有良好的學習環境，臺北市正義非營利幼兒園園長李淑麗建議，爸媽不妨參考以下5個要點做為選擇依據：

1.政府立案

有立案的幼兒園，其師生比、設施設備、空間與公安消安檢查，都有明確規定與標準，政府會定期監督與評鑑，相對來說，對於幼兒園應有的基本條件已做了第一層的把關。

加上政府現行鼓勵生育的相關政策，針對幼兒園的相關補助計畫也僅針對有立案的園所，選擇有立案的幼兒園才不會讓應擁有的自身權益睡著。

2.收托時間與學費、延托計費方式

近年來，越來越多家庭為雙薪家庭，幼兒園開園與最晚收托時間是爸媽必須事先評估與考量的重點。包含是否符合自身上下班時間、公司到園所的車程時間、有無寒暑假等。

另外，學費及延托費的計費方式也需事先詢問清楚，確保在能夠接受的範圍，目前國內的幼兒園性質，除了公幼、私幼、非營利幼兒園之外，私幼之中，部分園參加政府準公共化政策，其收費也不同，家長可以再進一步了解。

3.環境安全

在安全的環境下，孩子才能快樂學習。設有對外窗，採光且通風良好的教室，較能減少疾病傳播機率。

另外，法規明定幼兒園每日作息中，須安排30～40分鐘進行大肌肉運動，足夠的活動空間有利於滿足孩子的大肌肉發展需求。但有些園所位於都會區，較難擁有寬敞的戶外空間，則可觀察幼兒園是否會利用校園附近的公園或園內有無替代方案，例如：透過園內現有設施設備規劃、設計來滿足孩子的全身性大肌肉需求的活動，如此也可彌補戶外空間不足的問題。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

4.教學模式

坊間有許多強調主題教學、方案教學、學習區活動、蒙特梭利教學、華德福教學等的園所，其實並無好壞之分，僅有適不適合孩子。由於幼兒園階段為孩子的學習黃金期，建議爸媽在教學模式的挑選上，留意大原則「提供孩子多元、豐富的自由探索機會」。

若園所皆採用坊間現成教材，除了難以滿足孩子的個別差異與適性發展外，更別談核心素養的養成，尤其年紀越小的孩子，需透過不同感官刺激體驗來累積學習經驗，教材多元化並能實際操作，較適合此一階段孩子的學習特性。

5.交通距離

若爸媽已選定幾間幼兒園作為口袋名單，接下來就是考量接送問題。

通常建議選擇距離住家或上班地點較近的園所，避免因趕時間、催促孩子而上演親子衝突，孩子不必早起，也能減少因睡眠不足而產生情緒，以至於在校門口哭鬧，甚至入園後，仍有情緒延宕的情形。而選擇離上班地點附近的園所，爸媽能夠順路帶孩子上下學，也不必擔心孩子乘坐娃娃車的安全問題。

【完整內容請見2022年04月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《MOMBABY LIFESTYLE》別冊；本文由媽媽寶寶《MOMBABY LIFESTYLE》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

相關新聞

幾歲上幼兒園最好？2點評估與6大必備能力 讓孩子更快適應團體生活

學齡前的孩子主要透過親密照顧者來學習與成長，但到了一定年齡，漸漸需要增加與他人互動經驗、熟悉團體活動，為邁入小學生活做準備，這時，先讓孩子上幼兒園就成為重要的管道。若能於適合的年齡入學，並讓孩子事先具備6大基礎能力，孩子將能更快融入校園生活。

怎麼挑幼兒園？掌握5要點不踩雷

孩子到了一定年齡，想讓孩子入學、體驗團體生活的爸媽，通常會於4、5月開始尋找園所、四處參觀。這時，爸媽可留意哪些事項呢？參觀園所時又應把握哪些小訣竅？讓已在幼教界服務30年的資深幼兒園園長來說明。

善用親子共讀4技巧 也能提升孩子情商發展

在育兒的階段，時常碰到孩子情緒不受控制的情形，家長若試著運用適合引導孩子行為的繪本，以念故事的方式取代責罵，相信更能讓孩子檢視自己的行為並做改善。安兒康診所兒童職能治療師蘇秀婷表示，當孩子情緒表現有狀況，家長也費盡唇舌後仍無效，這時會想利用讀繪本的方式，引導孩子領悟書中角色的行為，進而意識自己的表現需要改進。但萬一孩子不接招該怎麼辦？

3種常見親子共讀狀況 家長從容應對這樣做

當孩子有情緒問題時，親子共讀是個解決方案，可是要執行共讀時，卻不曉得要如何選書？孩子無法冷靜又該怎麼辦？家長想帶孩子體驗繪本館該注意哪些原則呢？透過專業職能治療師的解析，並提供應對方式，相信讓家長面臨狀況時，可以更從容應對。

帶孩子玩親子館好處多 兒童職能治療師提醒出發前做足準備

近年來，親子館如雨後春筍般出現，許多爸媽每到週末就會帶孩子入館遊玩、放電。不過，親子館除了是孩子的娛樂場所，對孩子的發展還有哪些好處呢？在前往親子館前，若爸媽能做好相關準備，不僅能避免無法入館的窘境，也能讓孩子玩得自在又開心。

帶孩子去親子館擔心狀況不斷？哭鬧、尖叫、搶玩具 常見問題這樣應對

在親子館，孩子可能發生的突發狀況眾多，常令爸媽不知所措，本篇整理5種常見於親子館會發生的情形，邀請信義親子館館長劉蓉均為大家解答。萬一真的面臨這些問題時，爸媽就能從容以對。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。