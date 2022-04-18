幾歲上幼兒園最好？2點評估與6大必備能力 讓孩子更快適應團體生活

【文．整理／謝佩妤 採訪諮詢／兒童職能治療師俞廷瑋】

學齡前的孩子主要透過親密照顧者來學習與成長，但到了一定年齡，漸漸需要增加與他人互動經驗、熟悉團體活動，為邁入小學生活做準備，這時，先讓孩子上幼兒園就成為重要的管道。若能於適合的年齡入學，並讓孩子事先具備6大基礎能力，孩子將能更快融入校園生活。

適合入學年齡

許多爸媽疑惑，孩子幾歲開始上幼兒園較好？兒童職能治療師俞廷瑋表示，通常3歲就讀小班，由於此年紀的孩子手部精細動作的發展更為成熟，也能聽懂簡單指令，知道基礎的規範與禮節，多半能理解「等待」、「輪流」等概念，較容易適應團體生活。若是有早療需求的孩子，建議3歲前先將重心放於個別能力發展上，入學前再評估狀況，也可從半日班開始適應。

不過，爸媽仍可綜合考量家庭需求，以及照顧者支持度等兩面向來決定。若爸媽忙於工作而無法兼顧育兒，可評估孩子個人特質，以及幼兒園老師的帶領後，讓孩子2歲左右入幼幼班就讀；若照顧者於教養方式、遊戲方式與陪伴方式等方面的支持度夠高，即使讓孩子4歲再進入幼兒園就讀中班也無妨。

入學前具備6大能力

俞廷瑋治療師表示，孩子上幼兒園前，爸媽若能教導孩子，使其具備以下6大基礎能力，入學後，有助順利適應幼兒園的生活：

1.生活自理能力

在幼兒園，孩子每天需自行拿湯匙吃飯、穿脫鞋襪、拿水杯喝水，入學前就擁有上述生活自理能力可增加孩子的獨立與自信。另外，會使用衛生紙擦口水；可在大人協助下擤鼻涕；因應疫情，能於大人協助下「戴口罩」並戴得住也都是重要的生活自理能力。

2.表達需求能力

孩子會以表情、手勢或口語來表達自己的需求讓老師知道，例如：身體不舒服、想上廁所等，老師才能提供適當的協助。通常幼幼班的孩子會有簡單的手勢、表情，或會說「便便」、「尿尿」等少量詞彙；小班的孩子則建議要學會明確表達。

3.問題解決能力

在家中，孩子只要發出聲音，爸媽就能立刻知道孩子的需求，但於幼兒園，老師無法時刻關照每一位孩子，孩子要能主動嘗試解決問題。建議上幼兒園前，爸媽可適時放手，看到孩子有困難時，先等待讓孩子練習自行找方法，若孩子真的不會並且向自己尋求協助時再幫忙，如此當孩子進入團體後，遇到困難較知道該如何向老師尋求幫忙。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

4.社會互動能力

孩子入幼兒園，第一次要長時間進行團體生活，有許多用品、事物都須輪流使用，若孩子能事先具備等待、輪流等基礎社會互動能力，可幫助更快融入團體。

特別只有一個孩子的家庭，孩子較少有和其他同齡孩子互動相處的經驗，入學後容易感到害怕。建議爸媽，平時帶孩子至公園玩時，可教導孩子練習排隊、等待等禮節，並帶孩子觀察其他孩子在玩哪些設施、認識新朋友；爸媽也能於玩遊戲時，和孩子一人拿一個，練習輪流概念。

5.觀察模仿能力

孩子具備觀察模仿能力才能於團體生活中學習。爸媽平時可播放律動歌曲或童謠，觀察孩子是否能夠跟著唱跳、模仿簡單動作、哼唱等。若孩子觀察模仿能力足夠，入幼兒園後在學習上學的快，較不會產生挫折感。

6.聽懂指令能力

聽懂簡單的規則與兩步驟指令，例如：先坐好再玩、幫忙老師拿東西等。如此才能正確執行老師想要自己做的事，比較不會緊張、不知所措而感到焦慮，孩子更容易融入群體生活。爸媽平時可請孩子幫忙拿碗、拿遙控器等事來讓孩子練習。