3種常見親子共讀狀況 家長從容應對這樣做

【文／陳維婷 採訪諮詢／安兒康診所兒童職能治療師蘇秀婷】

當孩子有情緒問題時，親子共讀是個解決方案，可是要執行共讀時，卻不曉得要如何選書？孩子無法冷靜又該怎麼辦？家長想帶孩子體驗繪本館該注意哪些原則呢？透過專業職能治療師的解析，並提供應對方式，相信讓家長面臨狀況時，可以更從容應對。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

指南1.如何挑繪本．依年齡挑選

蘇秀婷治療師說明，新生兒時期所使用的黑白色圖卡就開始建立起孩子的視覺能力，運用黑白色圖卡去刺激視覺感官，助於對圖片產生辨識能力。繪本的挑選，大致可依年齡分為以下階段：

0～3個月

新生兒寶寶與環境的互動較少，視力也尚未發育成熟，因此，建議挑選黑白色圖卡、線條粗略、簡單明瞭的紙卡、書籍，以刺激感官發展。

基於新生兒需要仰賴大人的照顧，人臉更能引起新生兒的注意，也能得到豐富的視覺刺激，建議多與寶寶對視並說話。

1～2歲

1～2歲是語言發展中大量建構詞彙的時期，建議家長主動與孩子描述身邊的人事物，是提供豐富生活語言的好方法。同樣，此時期的孩子，能逐漸感受到周遭的生活環境，因此，挑選與生活相關的繪本尤佳。

3歲後

3歲後的孩子，會有特定喜好的故事主題，能說出熟悉的故事內容，可選加入情節式的繪本。通常3歲以上的孩子，會有許多天馬行空的想法，這時家長可以慢慢地把孩子的生活經驗與故事情節做連結，讓孩子得到更多的生活認同。

指南2.聽故事沒耐心．建立閱讀儀式

孩子的情緒穩定度不像大人，每天注意力的狀況，會隨著不同時段而起伏不定，因此，建議在睡前培養閱讀的儀式。睡前的閱讀儀式，可以當作親子談心、聊天的時光，這時的情緒表現較穩定，較有耐心聽父母念繪本，閱讀完也較能安穩入睡。

蘇秀婷治療師提到，許多孩子在睡前，還在家中奔跑嬉鬧，其實會影響後續睡眠的品質，不妨花時間建立睡前閱讀的習慣，也能讓親子關係更緊密。

相對年齡較小的孩子，建議家長抱在腿上閱讀。在家長的懷中，孩子的感覺輸入能有大面積的觸覺刺激，有助於安定孩子的情緒。

指南3.在外無法靜下心．遵守繪本館原則

蘇秀婷治療師表示，置身繪本館一定要遵守規則，不能太過吵鬧，不要隨處奔跑，儘量找尋舒適的空間進行讀本，不管是懶骨頭椅甚至是吊網，只要孩子感到舒適都是閱讀的好環境。建議家長應帶著孩子一同尋找有興趣的繪本，避免孩子自行尋找時，玩起了「搬書遊戲」，失去了共讀的意義。

還無法專注於平面刺激的孩子，建議可先挑選互動式的繪本，因其中有許多素材，能豐富孩子的視覺與觸覺刺激，建議家長以輕聲細語的方式講解，並讓孩子實際操作，親自操作能建立起孩子的專注度，真實地感受觸摸的感覺，或是仔細觀察故事內容是否出現不同的視覺變化等。

家長心態很重要

蘇秀婷治療師建議，親子共讀時，家長不需給自己太多的壓力，不用急於讀完一整本書，今天閱讀3～5分鐘、明天閱讀5～8分鐘，採循序漸進的方式，慢慢培養孩子的閱讀習慣最為重要。