善用親子共讀4技巧 也能提升孩子情商發展

【文／陳維婷 採訪諮詢／安兒康診所兒童職能治療師蘇秀婷】

在育兒的階段，時常碰到孩子情緒不受控制的情形，家長若試著運用適合引導孩子行為的繪本，以念故事的方式取代責罵，相信更能讓孩子檢視自己的行為並做改善。

安兒康診所兒童職能治療師蘇秀婷表示，當孩子情緒表現有狀況，家長也費盡唇舌後仍無效，這時會想利用讀繪本的方式，引導孩子領悟書中角色的行為，進而意識自己的表現需要改進。但萬一孩子不接招該怎麼辦？

讀本4妙招．解決孩子情緒問題

年齡較小的孩子在閱讀繪本時，需藉由家長的引導，讓孩子了解書籍的內容因此，家長若善加運用以下4點技巧，不僅能讓孩子從書中得到啟發，啟發的內容也會不知不覺地應用在生活的細節裡。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

1.置入性行銷

在共讀繪本時，家長要懂得置入性行銷，不能讓孩子發現，原來故事的內容是在針對自己。比如：孩子愛生氣，家長若對孩子說：「你看，你跟故事的小恐龍一樣愛生氣，我們就來學習如何不亂發脾氣。」這時，孩子很可能會對號入座，尚未閱讀就先排斥讀本的行為。蘇秀婷治療師表示，聰明的大人要會置入性行銷，孩子才容易接受閱讀。

此外，若孩子還看不懂書名的階段，可以依據繪本的插畫，自創孩子可能會有興趣的書名或主題，如：「這是細菌肚子餓的故事」。

家長不僅能在親子共讀中觀察，孩子看到書中人物的情緒時，會出現什麼樣的反應，也能從中了解孩子的想法。若未來遇到類似的問題時，也較清楚如何去引導孩子的行為。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

2.看圖說故事

尚未學習識字的孩子仍然可以閱讀繪本，主要透過圖片及家長的劇情引導來理解書中內容。蘇秀婷治療師說明，家長不用太糾結於字面上的意思，若把繪本裡的每一句照書念完，孩子很可能會分心、覺得枯燥乏味而失去耐心，因此，可依孩子理解的程度，把文字稍加修改，慢慢地引導孩子圖片的情節即可，等到孩子能識字後，再自己讀繪本，或許還能得到不一樣的啟發。

3.融入繪本的角色

繪本並非只給孩子閱讀，家長在閱讀時也可以從中學習對話的口吻、同理心的表現。蘇秀婷治療師舉例知名繪本：《派弟是個大披薩》，內容描述小男孩派弟因下雨天而不能出去玩感到生氣，派弟的父親為了轉移他的注意力，於是，想到讓派弟變成大披薩，在餐桌被當成麵團，從揉麵團、撒麵粉、進烤箱等玩樂過程中，讓派弟的心情恢復先前的愉快。

蘇秀婷治療師表示，透過這樣的方式，讓父母理解適時變通的重要性，「下雨天就一定要出去玩嗎？是否還有其他的好方法？」利用幽默的方式轉移孩子的情緒，且家長的創意被激發後，更助於未來遇到任何的育兒狀況，都能用幽默的方式化解。

4.預防勝於治療

蘇秀婷治療師建議，平時孩子沒有任何的行為問題，即能慢慢培養閱讀的習慣，試著讓孩子建立起健康的態度及觀念，預防勝於治療的方式，能減少問題行為的發生機率。

若孩子在問題發生之前就廣泛閱讀，家長在引導孩子的行為時，也較好切入，更能讓孩子走向正確的行為道路上。