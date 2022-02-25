帶孩子去親子館擔心狀況不斷？哭鬧、尖叫、搶玩具 常見問題這樣應對

【文／謝佩妤 採訪諮詢／信義親子館館長劉蓉均】

在親子館，孩子可能發生的突發狀況眾多，常令爸媽不知所措，本篇整理5種常見於親子館會發生的情形，邀請信義親子館館長劉蓉均為大家解答。萬一真的面臨這些問題時，爸媽就能從容以對。

問題1 孩子進到親子館不停哭鬧，怎麼辦？

爸媽必須先釐清孩子哭鬧的原因，才能對症處理！有些孩子初次進入不熟悉的環境會感到害怕，或因曾於就醫時有過不好的經驗，在入館測量額溫時，誤以為要看醫師而哭鬧，建議爸媽於入館後先抱著孩子，給予安全感，並陪著孩子在親子館到處看看，當孩子漸漸熟悉環境後，就能放寬心來玩。

若孩子入館前仍在睡覺，卻被爸媽叫醒而出現起床氣，或某件孩子在意的事被迫打斷，例如：孩子還想在戶外跑跳、想吃餅乾等，爸媽可先在館外陪伴孩子、處理孩子卡住的點，待情緒回復後，再入館遊戲。

問題2 孩子不小心受傷了，怎麼辦？

孩子在移動時不小心跌倒、撞到頭或出現擦傷，這時親子館的工作人員會立刻前來關心孩子的傷勢，並詢問是否需要提供冰敷袋。爸媽可先為孩子冰敷來消除紅腫，工作人員也會了解孩子受傷的原因及持續觀察。若爸媽認為有需要就醫時，工作人員也能陪同就醫，並安撫爸媽以及孩子的不安情緒。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

問題3 孩子玩到一半在場館尖叫，怎麼辦？

爸媽需要先了解孩子「尖叫」時的情緒，若是玩得太高興而尖叫，可請孩子稍微冷靜、暫時停止遊戲與動作，讓孩子和緩一下亢奮的情緒；若是玩遊戲時遇到挫折，出現生氣情緒而哭鬧，則建議可向場館工作人員詢問獨立空間，讓孩子好好宣洩、恢復情緒，同時也可避免影響其他小朋友。

問題4 孩子和其他小朋友搶玩具，怎麼辦？

當自己的孩子與其他小朋友發生爭執、搶奪玩具的情形，建議雙方家長都能平心靜氣介入處理，若為3～6歲年紀較大、已能溝通的孩子，可先向孩子詢問：「這個玩具能不能先借我一下！」和孩子說明館內的玩具是共有的，並和孩子討論可以哪些方式讓兩人都能玩到，例如：詢問孩子想要以輪流或共玩的方式進行，若決定輪流，則建議等待中的孩子先玩其他遊具來度過等待的時間。

對於0～3歲年紀較小的孩子，爸媽可選擇拿取另一種玩具來吸引孩子，置於兩人中間，讓孩子們各取所好，也可先帶自己的孩子至其他區域玩。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

問題5 孩子玩到捨不得離開，怎麼辦？

以信義親子館為例，會於閉館前15分鐘引導親子收拾玩具，並集合跳閉館舞，在唱跳的愉快過程中，和玩具說再見，建議爸媽不妨帶孩子一同參與活動。若孩子因捨不得離開而哭鬧時，建議爸媽觀察孩子最不捨的玩具，請他幫忙收拾，並和工作人員一同陪他進行，讓孩子擁有最後和玩具相處的時光，作為收心操或說再見的儀式。由於孩子重視形象，當有工作人員的介入時，會趕緊收好，乖乖和爸媽回家。