帶孩子玩親子館好處多 兒童職能治療師提醒出發前做足準備

【文／謝佩妤 採訪諮詢／兒童職能治療師陳姿羽】

近年來，親子館如雨後春筍般出現，許多爸媽每到週末就會帶孩子入館遊玩、放電。不過，親子館除了是孩子的娛樂場所，對孩子的發展還有哪些好處呢？在前往親子館前，若爸媽能做好相關準備，不僅能避免無法入館的窘境，也能讓孩子玩得自在又開心。

現代家庭孩子生得少，也就更加重視孩子的成長發展，並期待能給予孩子更多陪伴。關於親子互動，除了是日常居家生活的重點，利用假日帶孩子到親子館，已是現代爸媽的必做功課。

探訪親子館4好處

兒童職能治療師陳姿羽表示，許多爸媽帶孩子到親子館，多半為了讓孩子玩耍、放電，但其實帶孩子到親子館，對其身體發展與人際關係互動有4項好處，她說明如下：

好處1．學習互動技巧、累積社交經驗

現代多數家庭只有生1、2個孩子，較難有如同過往大家庭，一群孩子一起玩耍的互動經驗，甚至不少孩子直到上幼兒園才進行第一次社交。若能於上學前就帶孩子至親子館，可開啟孩子對於「人群」與「同儕」的觀念，並於每一次的探索中增加與他人的互動技巧，例如：學習尊重他人、輪流等待等。

好處2．滿足玩的需求

孩子於不同歲段有不同的發展目標，對於玩的需求也不同，1～2歲大的孩子，通常仍處於單獨自己玩的階段；到了2～3歲，孩子會開始接觸旁觀遊戲、平行遊戲，甚至較大的合作性遊戲，大多需要與同儕共同合作。若家中只有一個孩子，較難以發展與他人的合作關係，像親子館這樣的場域，適合讓孩子於自由空間中，累積相關的經驗。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

好處3．促進認知發展

爸媽為孩子準備的玩具數量與大小通常有所限制，較難一次購入不同類別的玩具或大型玩具，也可能會為了符合孩子的喜好，而挑選較為單一性質的玩具，因此，孩子缺乏多元的手部操作或粗大動作活動經驗，但親子館提供各式各樣的遊戲教具，給孩子多元操作機會，不僅促進孩子的認知功能、粗大動作、精細動作發展，對於感覺統合能力也有所幫助。

好處4．建立正常依附關係

孩子原本時時刻刻需要爸媽陪在身邊、參與遊戲，但漸漸地熟悉環境後，即使爸媽不在視線範圍中，孩子也能獨立自己玩或和其他小朋友互動，並知道爸媽不會離開，自己可以盡情地於館內探索，如此一來，就能建立正向的安全依附關係。

出發前．建議做足3準備

帶孩子前往親子館前，應做好哪些準備，讓孩子能擁有好的體驗？陳姿羽治療師提出以下3點供爸媽參考：

準備1．事前提醒、模擬可能遇見的狀況

對於從未去過親子館的孩子，出發前，爸媽可先向孩子描述入館後可能會發生的情境，例如：在親子館會有許多和自己年紀相仿的小朋友；要和他人共享玩具，輪流玩等，讓孩子有心理準備。

準備2．確認入館須知

在出發前，爸媽一定要事先上網了解親子館的入館須知、交通方式，以及是否需要提前預約等資訊，避免發生好不容易將孩子帶至親子館，卻無法入館的窘境。多數親子館有年齡上限，通常6歲以上的孩子無法入館，若家中有年紀較大的孩子，也要特別留意。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

準備3．掌握孩子作息

在規劃出發前往親子館的時間時，爸媽也要按照孩子的作息來安排，建議選擇孩子在家習慣放電、玩玩具或精神好的時段。若孩子年紀較小，建議喝完奶，稍微小睡一下後再出門，如此一來，到了親子館時，剛好可以是清醒的狀態，加上吃飽睡足，就有足夠體力進行活動；至於年紀較大的孩子，通常已有規律作息，爸媽只要多留意，避免孩子平時的睡覺時間即可，否則孩子容易哭鬧、產生煩躁情緒，不僅會影響其參與活動的興趣，孩子也可能對親子館產生負面印象，進而影響日後至親子館玩的意願。