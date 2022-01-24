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十個媽媽九個累！新手媽媽的疲累 全部寫在眼上

聯合新聞網 / Mombaby Lifestyle
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／媽媽寶寶編輯部】

對於許多剛生完小孩的媽媽來說，第一年簡直是地獄般的日子！摸不透寶寶為何哭泣，一下怕孩子餓了、冷了，半夜一發出聲音，就會讓媽媽緊張兮兮，就算沒聽到聲音，媽媽也會忍不住從床上起來去探孩子的鼻息。尤其每三四個小時還要起身擠奶……

更令人挫折的是，來探望新手媽媽的親朋好友，經常會無限關懷地說一句話：「最近是不是太累了？｣因為，媽媽產後疲累的狀態，全都老老實實地寫在眼上！那黑眼圈、浮腫、皺紋，一下讓媽媽老了五歲。

從孕期到產後，擋不住的眼周肌膚變化

其實媽媽肌膚的狀態，從產前就開始改變了！孕期賀爾蒙變化、雌激素上升，造成皮脂腺機能下降，角質層水分變得容易流失，肌膚更加乾燥。

再加上產後照顧新生兒，熬夜疲累，皮膚無法好好地進行新陳代謝。尤其眼周狀況更為嚴重！在坐月子、擠奶時，媽媽們只能看3C打發時間，一雙明亮大眼，更是變得黯沉無光、失去緊緻。

以高濃度胜肽，破解眼周老化

眼睛最容易洩漏媽媽的疲憊！單薄脆弱的眼周肌膚，容易因老化及作息失衡、表情動作等，出現細紋、彈性不佳及黯沉缺水問題。想要喚醒自信風采，就先從眼部下手！

儘管孩子健康長大就是媽媽們最重要的心願，但是愛自己，只需要一抹的時間。重新找回眼周的緊緻稚嫩，你會發現，照片裡除了曬嬰，你也想曬自己的笑顏。在育兒這條路上，你會更喜歡照顧著孩子的自己。

【完整內容請見2022年01月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《MOMBABY LIFESTYLE》別冊；本文由媽媽寶寶《MOMBABY LIFESTYLE》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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