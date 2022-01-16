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家中7角落掃除祕訣 把工具放在對的地方 打掃省時又省力

聯合新聞網 / Mombaby Lifestyle
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／李柔萱　採訪諮詢／家事達人王麗瑛　圖／Shutterstock】

接近年節，每個家庭都在忙著「除舊佈新」，雖說有孩子之後，爸媽平時就會定期打掃、消毒，但歲末年終又是另一個契機，讓我們更仔細地清潔那些容易被忽略的角落積塵、縫隙汙垢。

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1.紗窗

先清除灰塵再濕擦：若家裡的紗窗能夠拆卸下來，就可直接拿到浴室沖洗、晾乾，但如果難以拆下，則能先用吸塵器、刷子去除紗窗格中的灰塵，再以濕抹布擦過三次左右即可。

2.沙發

每種材質有不同保養方式：較常見的沙發材質包含真皮、人造皮革、布面等，其中真皮、人造皮皆有專用的皮革保養噴蠟，如：碧麗珠。拂去表面灰塵，再噴上保養噴蠟，即能輕鬆維持沙發潔淨光亮。而布面沙發最好能拆下布套清洗，若遇到不可拆除的布套，用吸塵器就能吸除大部分的塵土、棉屑。

王麗瑛補充，早期的藤椅十分堅固，直接以清水沖洗也沒問題，但近幾年的藤椅不如以往牢固，沖洗容易裂開，爸媽若擔心損壞，不妨先拿刷子輕輕刷掉溝槽的灰塵，再噴上一層適用木質、皮革的保養噴蠟，就能讓藤椅保持在最佳狀態。

3.瓦斯爐

能拆卸的物件拆下泡洗最方便：廚房油垢是令爸媽最頭痛的角落之一，雖說平時使用後馬上清潔是最好的做法，但對於連睡眠時間都不夠的新手爸媽，實在是心有餘而力不足。面對抽油煙機的陳年油垢，王麗瑛建議，在能夠自行裝回去的前提下，先將能拆的物件拆除，儘量刮除表面的油垢，再準備一個鍋子，加水煮開，倒入些許過碳酸鈉，接著把已經初步去油的零件，泡入水中至少三個小時，甚至能睡前拆下來泡到隔天早上，拿出後用清水就會很好洗淨。

需注意的是，泡入水中的零件必須是鐵製品、不鏽鋼，若只是表面烤漆，碰到滾燙的熱水很可能會掉漆，塑膠材質則最好等水溫下降後再放入。

4.水垢

一瓶白醋就夠用：惱人的水垢總在不經意間累積起厚厚一層，這時，拿出廚房料理用的白醋，不僅易取得，且去除水垢的效果佳。有些爸媽習慣使用檸檬酸，但檸檬酸需要與清水以1:1的比例調和，噴灑後，還得靜置數分鐘，綜合比較後，仍以白醋更為便利且快速。

一般來說，噴灑白醋在水垢堆積處，再用菜瓜布即能刷除，若為嚴重的陳年水垢，還可用白醋加上小蘇打粉重複刷洗。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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5.馬桶尿漬

不傷害表面塗層：同樣用白醋噴灑後刷洗，或以菜瓜布沾白醋擦拭，都能有效去除馬桶裡的尿垢和周遭水漬。王麗瑛補充，刷洗馬桶、洗手台時，千萬不能用太粗糙的菜瓜布，否則反而會破壞表面的琺瑯質，更容易卡汙垢。

6.衣物黃漬

萬用過碳酸鈉也能解決：寶寶衣物上的奶漬、黃漬，若沒有馬上處理，或是收到的恩典牌衣物上有淡淡汙點，使用漂白水固然能去除髒汙，但同時也將影響衣物的材質和顏色，越洗越薄、失去彈性。王麗瑛分享，把衣物放入一個耐熱60℃以上的容器，抓一把過碳酸鈉，灑在汙點的位置，再用茶壺裝滿熱水淋上該區域，放隔夜通常能乾淨許多，若無法完全清除，可再重複兩、三次此過程。

7.貼紙殘膠

殘膠遇熱融化更好清除：拿出吹風機吹一吹貼紙，待貼紙背膠融化，再用刀片刮除。頑強的背膠也能使用專門去除殘膠的去漬用品。

【完整內容請見2022年01月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《MOMBABY LIFESTYLE》別冊；本文由媽媽寶寶《MOMBABY LIFESTYLE》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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