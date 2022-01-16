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陪孩子學「斷捨離」 從整理收納養成邏輯與思辨能力

聯合新聞網 / Mombaby Lifestyle
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／李柔萱】

年末掃除前，一定少不了「斷捨離」的環節，先將物品做好分類、歸位，也會更便於清潔。不僅是年末，爸媽平時就能和孩子一起培養整理的邏輯和習慣，整理師Ashlee提供了幾項分類、收納的技巧，這次的年末整頓，不妨讓孩子擔任小小幫手。

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1.如何整理來自親友的恩典牌用品？

許多媽咪從懷孕開始，就會收到種類繁多的恩典牌用品，常常是集結孕產、嬰兒到幼兒階段的用品，若收到時沒有妥善整理，很有可能就此被遺忘在儲藏室角落，無法適時發揮物品的功用，也可惜了親友的心意。

各式尺寸、顏色與材質的恩典牌用品，光是分類、揀選就是一大工程，Ashlee表示，接收恩典牌前，可從以下幾個角度開始思考：

使用年限：尤其是汽座、推車這類大型用品，可先留意使用年限，因塑膠零件會隨時間逐漸脆化，即便看起來狀態良好，為了避免意外發生，仍應避免保留超過使用年限的用品。

物品狀態：挑選物品時，就如同挑水果，儘量留下較新，且完整無缺損的物品，像是寶寶衣物，是否有泛黃、奶漬或脫線等，都能列為判斷基準。

款式與材質：在衣物方面，除了尺寸是否合適，年紀較大的孩子也許會有自己偏好的顏色、圖案，Ashlee分享，每個孩子在意的地方都不同，舉例來說，有些孩子認為扣釦子麻煩，不喜歡有釦子的衣服，又或是觸覺較敏感的孩子不太喜歡毛衣的觸感，其實不需要勉強孩子接受，留下孩子適合、喜歡的，將來穿的機會也更高。

需求：需求也是一個重點考量，例如：當寶寶到了副食品時期，若爸媽選擇一開始就採BLW餵食法，則用到泥狀食物專用小湯匙的機會不高，也就少了磨泥器具的需求。

2.帶孩子斷捨離，可以從哪裡開始？

當孩子還未有行動能力時，大多由爸媽決定物品的去留，但兩歲後的孩子，已經能記得自己擁有的物品，這時，爸媽就能邀請孩子一起做決定，並且加入整理的行列。

想邀請孩子一起執行斷捨離，爸媽應先尊重孩子的意願，Ashlee表示，孩子雖然能認得每一項玩具，但對數量的概念還很模糊。爸媽可先請孩子將同類型的玩具集中起來，讓孩子認知到自己擁有多少車子、玩偶，並用「空間限制」的概念讓孩子理解要有所取捨。舉玩具車為例，拿出一個盒子，告訴孩子這是玩具車的停車場，所有車子都要停到停車場裡面，用說故事的方式，讓孩子用輕鬆的方式理解玩具車最多只能放滿一個盒子。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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3.從小學習整理對孩子有何幫助？

在整理過程中，孩子能親身感受到將物品歸位所需的時間和心力，對於培養責任感、同理心都有正向幫助，再者孩子會慢慢發展出「規劃」的能力，如：先收球類再收車子、下一步怎麼做，才會讓流程更順暢等，培養出基本的思辨能力與判斷力，日後也可運用於學習。

【完整內容請見2022年01月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《MOMBABY LIFESTYLE》別冊；本文由媽媽寶寶《MOMBABY LIFESTYLE》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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