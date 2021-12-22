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懷孕也能穿出時尚品味！知名KOL萱妮孕期初、中、後3階段穿搭技巧大公開

聯合新聞網 / Mombaby Lifestyle
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文／謝佩妤　採訪諮詢／Cherie萱妮　圖片提供／Cherie萱妮】

懷孕後，隨著腹中胎兒的成長，孕媽咪的肚子也跟著越來越大，若穿著不當，容易造成不適，知名時尚KOL Cherie萱妮依懷孕初期、中期、後期等不同階段，孕媽咪可能面臨的情形來分享穿搭方法，讓孕媽咪於懷孕期間能穿得舒適又好看。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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初期

懷孕前3個月左右，孕肚尚不明顯，在外觀上為避免被誤認為小腹過大而非懷孕，傾向選擇寬鬆、舒適的服裝，可達到極佳的藏肚效果。

長、短洋裝．輕鬆藏肚

寬鬆、無束腰的長、短洋裝，選擇腰線於胸下而非腰間的剪裁，穿起來舒適又輕鬆，可藏住微凸出的孕肚，整體看來不臃腫，即使布料無彈性、純棉材質，也不會不舒服，再搭配充滿設計感的版型或有精心細節設計的樣式，例如：胸口有蕾絲紋路設計、扣子等，懷孕初期也能穿出別緻感。

下身避免拉鍊、釦頭

Cherie表示，建議此階段少穿緊身、有拉鍊、扣釦頭的褲子，容易因壓迫肚子而產生不適感，針織、鬆緊的棉褲較為合適，也可穿著孕婦專用褲較為舒服。她提醒，孕媽咪的皮膚特別敏感，在布料選擇上要留意不能粗糙，以避免出現紅疹、搔癢情形。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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中期

懷孕4～7個月進入中期，肚子更為明顯，從外觀來看，脫離可能被誤認為小腹的時期，旁人已可明顯辨別出孕肚，這時，除了有技巧藏肚，還能藉由材質具彈性且合身的穿搭來凸顯身材曲線，穿出不同階段的女人味。

合身彈性服裝穿出曲線身材

Cherie表示，進入中期，肚子變大，開始出現壓迫感，一般彈性窄裙、針織褲不再是此階段適用的單品，褲頭會勒肚、造成勒痕，加上孕媽咪體溫高，易出汗導致皮膚發癢，建議改穿著簡單素面的細肩帶或背心式、坑條長版洋裝或針織合身長版洋裝，可單穿穿出曲線，或於上身套上寬鬆襯衫、毛衣或T-shirt，就可以兩件衣服間無接縫且不壓肚的情況下，穿出一般窄裙的效果，還能變換不同造型，好用又富有變化。

上身寬下身窄．好萊塢女星常見穿搭法

孕中期尚未出現嚴重水腫現象，想透過下身著物來凸顯孕肚，還可運用外觀似緊身褲（leggings）的孕婦專用合身彈性褲穿出線條，有些產品腰間有寬版或交叉設計，可視肚子大小調節，不勒肚，還有微托腹效果！上身再搭上簡單的運動內衣，完美展現孕肚，也可搭配棒球裝或寬鬆彈性T-shirt，舒服又修飾。這種運動風格的孕婦時尚，休閒時髦兼具，也是好萊塢女星懷孕時最常見的穿搭法。

後期

進入孕期的最後階段，孕媽咪的子宮被胎兒越撐越大，影響下半身的血液循環，而容易出現下肢水腫情形。此階段不建議再穿短洋裝，而是選擇修身長版單品，加上孕肚大，行動上更為不便，鞋子的選擇也以輕便、好穿脫為主。

長版洋裝遮腿部水腫

舒服、有彈性或合身的針織洋裝是孕後期穿搭的不錯選擇，中期使用的孕婦專用合身彈性褲與寬鬆無腰身洋裝也可續穿。不過，後期得面對腳部水腫問題，有些孕媽咪若飲食口味過重、久站久坐也會導致水腫較為嚴重，建議改選長版洋裝，除了修身，也能遮住孕媽咪特別在意的腿部水腫部位。

外搭毛衣、西裝外套等豐富視覺效果

除了單穿長版洋裝，上身也可以上衣、西裝外套做出不同樣式的穿搭，例如：天氣冷時，簡單搭上寬鬆毛衣，除了保暖，也能呈現兩件式的層次穿搭，甚至還有些微藏肚效果！

穆勒鞋更便利

孕媽咪常因下肢水腫、腳變大，導致穿著球鞋以外的鞋子會出現不適感，加上產檢或進出室內、外時，若需要彎腰穿鞋或綁鞋帶，行動上更加不便，一雙好穿又時髦的外出拖鞋，以及帶有正式感的穆勒鞋就非常實用。

【完整內容請見2021年12月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《MOMBABY LIFESTYLE》別冊；本文由媽媽寶寶《MOMBABY LIFESTYLE》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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