地表最美孕婦！主持人劉馨如分享孕期各場合穿搭小撇步 孕媽咪上班、約會這樣穿超好看

【文／謝佩妤 採訪諮詢／Ruby劉馨如 圖片提供／Ruby劉馨如】

每個孕媽咪都希望自己是地表最美孕婦，但隨著肚子越來越大，怎麼穿才好看，成了生活中重要的話題，根據不同場合、需求，孕媽咪也有各種不同的搭配選擇，Ruby劉馨如分享正式場合、運動和約會3種場合的孕婦穿搭，讓身為孕媽咪的讀者們，走到哪都能成自信又亮麗。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

上班、正式場合

懷孕期間仍需上班，有時也會出席許多正式場合，除了展現專業，透過穿搭穿出精神與氣勢之外，凸顯孕肚線條也展現滿滿的女人味。

西裝外套穿出專業感

在正式場合中，西裝外套是最好搭的單品，只需要擁有1～2件，就可變化出多種樣式。例如：西裝外套搭配襯衫、西裝褲，以套裝呈現整體感，若擔心襯衫無法扣上，也可以半高領的貼身上衣來替代；懷孕後期孕肚較大時，一件式洋裝套上西裝外套，暨顯瘦又搭出專業感。Ruby建議，挑選比孕前大一號尺碼的衣著；舒適、柔軟且不會造成腹部壓力或感覺肚子被束縛的材質，就能穿得輕鬆自在又體面。

露出曲線展現女人味

身為主持人的Ruby，懷孕期間的工作日，多穿著白色、材質較為硬挺的洋裝，平時出席一般正式場合，則喜歡貼身、可展露出曲線的搭配，她形容，「這樣反而很有女人味！」不過，有些孕媽咪不喜歡被盯著肚子的感覺，也會希望藉由穿搭藏住肚子，因此，仍須視孕媽咪自身的喜好與在意的事項來穿搭。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

散步、運動

不少孕媽咪會透過晨間快走或飯後散步來增加活動量，在運動時，衣著的舒適度與安全性更為重要，穿搭得宜才能擁有好的運動品質。

整套運動衣褲．貼身透氣材質

Ruby指出，運動時，自己會著一整套的運動衣，並挑選材質貼身、透氣的產品來穿，避免流汗不舒服。孕初期上身以背扣式運動Bra套為主，到了孕中後期，則會穿著運動內衣，加上托腹帶，再套上一件T-shirt來遮蓋。由於懷孕中後期後，肚子漸大，會更換較大尺寸，下身則搭配較有彈性的瑜珈或慢跑專用褲，以減少腹部壓力，不勒肚的材質，也能避免孕媽咪想吐的不適感受。

色系明亮．安全不花俏

運動時也可透過簡單配件，增加自身安全性。例如：戴帽子遮陽，以防中暑；穿上亮色系防風外套，除了避免孕媽咪吹風著涼，在公園或道路、河堤旁快走時，也較容易被看見，特別天色較暗時，亮色系的搭配較安全，行人、腳踏車更容易留意到孕媽咪，也會主動禮讓。

姐妹聚餐、和老公約會

孕媽咪時常會有的行程中，絕對少不了和老公出門約會或與閨密聚餐，穿出美美的樣子約會，不僅自己心情好，也讓身旁的老公、閨密賞心悅目。

自由穿搭、顯肚享受特權

和老公、閨密約會、吃飯或到高級餐廳，一件式洋裝是不錯的選擇，Ruby表示，懷孕初期，因為肚子還不大，可自由挑選喜愛的樣式與材質，以不勒肚為原則穿搭，例如：雪紡材質、超高腰，胸下全為裙子，類似韓服樣式的洋裝，不僅不會勒到肚子，也能修飾身材。

寬鬆洋裝修飾又舒服

懷孕後期，胎兒生長速度快，孕媽咪的食量也會變大，建議不要穿合身的洋裝，避免飯後因吃撐被衣服憋住肚子而讓自己難受。推薦可穿著A LINE款式洋裝、A字裙，再搭配耳環、長項鍊等小配件做為小亮點；孕媽咪也可選擇配戴腰鍊，拉出腰線，增加視覺效果，避免讓整件衣服看起來如同一件布袋套於身上。