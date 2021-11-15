彌月禮盒怎麼挑？兩方向篩選試吃名單 好評彌月禮盒總整理
【文．整理／李柔萱】
從傳統農業社會開始，每當家中有大小喜事，親朋好友常會互相贈禮或食物，分享喜悅。寶寶出生滿一個月，也代表已平安成長到第一個里程碑，爸爸媽媽會透過分送紅蛋、油飯或蛋糕，與大家分享這份喜悅。
雖然現代人的觀念、文化都和以往不同，大多數爸媽仍選擇保留分送彌月禮的習俗，只是不再侷限於男寶寶送油飯、女寶寶送蛋糕的慣例，彌月禮盒的選擇也更加豐富多元。
初步篩選送禮種類
彌月禮盒的選項，除了定番的油飯、蛋糕，現在還有餅乾、布丁等，光是要決定種類就讓人選擇困難症發作，但媽咪的時間與心力有限，每間店家的試吃條件與方法都不同，建議媽咪規劃彌月禮時，可參考以下資訊，先進行初步篩選，再決定訂購的店家。
冷藏或常溫禮盒
若配送的地點分散或位於外縣市的親友較多，還需考慮到配送的便利性，以冷藏蛋糕來說，口感與食材更加多樣化，但賞味期限通常會短一些。此外，為了避免影響新鮮度，最好在離開冰箱後的3小時內分送完畢，若採冷藏宅配，也須將運費一同考慮。
常溫禮盒則以餅乾、磅蛋糕最為常見，相對更便於保存，運送成本也較低，但口味可能不像冷藏甜點一般多樣化。
試吃預約時程
現在大部分的彌月禮盒，無論是油飯或甜點皆提供試吃服務，但試吃的申請時間會有些微差距，有些可能於孕期28週即可申請；有些則是32週後，爸媽可事先確認店家規則、安排試吃時程，否則快到滿月時才急急忙忙預約，就無法嘗試太多。
彌月禮盒好評推薦
Amo阿默典藏．荷蘭貴族手工蛋糕
荷蘭貴族手工蛋糕可以說是阿默蛋糕的招牌之一，這款蛋糕與眾不同的地方，就是採用的荷蘭純手工烘焙技術，12層逐層烘焙，層層堆疊出濃郁雞蛋奶油風味，口感十分紮實，是個大眾接受度高、送禮絕不會出錯的選擇。
CUPETIT卡柏蒂．綜合乳酪蛋糕禮盒
網路討論度極高的禮餅品牌「CUPETIT卡柏蒂」，今年推出彌月新品「綜合乳酪蛋糕禮盒」，使用頂級馬斯卡邦乳酪原料，再用底層水浴烘烤工法，呈現出有如冰淇淋般綿密滑順的口感，一次還能吃到四種人氣口味，大獲許多媽咪好評。
koti koti家家．森林動物禮盒
Koti Koti是芬蘭語「溫暖的家」的意思，在餅乾、禮盒設計中，處處可見與北歐童話、森林有關的可愛巧思，禮盒內的餅乾種類也非常豐富，不管是小馬、松鼠圖樣的奶油餅，或焦糖奶油、果醬餅、馬林糖，每片餅乾、磅蛋糕都感受得到手做溫度。
起士公爵．純粹原味乳酪蛋糕
起士公爵強調「不添加奶油、鮮奶油、澱粉、水」，因此熱量與糖分皆比市售乳酪蛋糕更低。入口後，不僅能品嚐到天然乳酪散發出的濃郁乳香，當綿密蛋糕緩緩融化，鹹甜交織的迷人口感，更讓人忍不住一口接一口。
1%bakery．鮮綠檸檬蛋糕
一顆顆金黃可愛的檸檬造型蛋糕，是選用屏東綠檸檬、法國發酵奶油與日本菓子粉製成，蛋糕體口感十分鬆軟，搭配表層檸檬糖霜，甜蜜微酸口味拿捏得恰到好處。冷藏保存，待檸檬糖霜變得酥脆後，又能嚐到另一番絕妙滋味。
森果香Moricaca．起司雙重奏（奶油檸檬）
Moricaca的必吃招牌非起司雙重奏莫屬！這款奶油檸檬口味，由上層加入檸檬皮的瑪斯卡邦慕斯，配上新鮮檸檬製成的檸檬奶油醬夾餡，以及下層濃厚重乳酪。鋪墊出完美層次。入口濃香滑順卻不膩口，最適合當做夏日午茶甜點。
【完整內容請見2021年11月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《MOMBABY LIFESTYLE》別冊；本文由媽媽寶寶《MOMBABY LIFESTYLE》授權刊登，未經同意禁止轉載。】
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