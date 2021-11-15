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寶寶的生日派對初體驗！派對不能少的週歲蛋糕 快收進口袋名單

聯合新聞網 / Mombaby Lifestyle
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【文．整理／李柔萱】

週歲是寶寶出生後的第一個生日，除了盛大的生日派對，還能和抓週結合，邀請親戚朋友共襄盛舉。舉辦寶寶生日派對，最重要的就是賓客、佈置和流程。

派對設計的第一步，可先從確認賓客名單、派對地點來決定派對規模。再來則是決定派對主題，可參考寶寶喜好、性別、色彩、童話故事等元素，決定派對的風格與主軸，後續安排場地佈置、蛋糕與甜品時，也會較有方向。

決定派對風格後，若有訂製生日蛋糕的需求，也建議提前預定。寶寶過一歲後，雖然能給予和大人相同食材，仍應避免食用過多甜食，因此很多週歲蛋糕店家，都接受減糖、鮮奶油減量的客製化需求，訂購前可多加留意。除此之外，當天的活動流程、是否穿插賓客的互動遊戲等，都是要先考慮的環節。

全套抓週服務更方便

至於抓週儀式，因部分抓週物並非日常會用到的物品，建議爸媽可直接向提供道具租借服務的店家洽詢，或是以照片、布偶等象徵物替代，方便又能減少資源浪費。若想留下抓週紀念照，還有專門的抓週館，不僅提供抓週道具、親子服飾，還能選擇中式、日式或韓式，最後由專業的主持人、攝影師引導，拍出專屬全家福照。

週歲蛋糕推薦

Candy Wedding．台灣芭娜娜戚風

沒有鮮奶油、也沒有華麗的裝飾，Candy Wedding用最少的加工，呈現出水果最原始的香氣，質地輕盈的戚風蛋糕，吃起來清爽無負擔，寶寶隨手抓著吃，也不怕全身沾滿鮮奶油難以收拾，選購戚風蛋糕，還有派對組合可加購，一次購足派對用品。

Bonjour朋廚烘焙坊．法式水果卡士達

這款法式水果卡士達蛋糕外圍是一圈法式杏仁姆指餅乾圍繞而成，其中包裹著人氣經典香草蛋糕，中間再抹上自家製卡士達布丁內餡，以及多種類水果丁，最後以豐富新鮮水果綴飾，不愧是被票選為十大夢幻蛋糕的強力候選！

Koumu口木甜點工作室．客製化蛋糕

不管是慶生、紀念日，口木甜點工作室都是許多人的第一選擇，如果你喜歡清新韓系風格，那就一定要知道這間私宅甜點，工作室的客製化選項多元，像是繪圖蛋糕、韓式擠花玫瑰鮮奶油蛋糕，寶寶可淺嚐食用的裸蛋糕也是店家特別主打。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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日福OH HAPPY DAY．原味寶寶蛋糕

「自然無添加，對環境與身體更友善」是日福甜點的一貫特色，強調減糖、減油，無添加香料色素，忠實呈現水果自然形色，每一口都清爽少負擔，因為不刻意做造型，讓爸媽一眼即可看到食材，簡單卻扎實，完全不偷工減料。

11蛋糕工作室．客製化鮮奶油蛋糕

不只是外觀，11客製蛋糕提供牛奶、伯爵與可可3種口味蛋糕體，每個月更有多種不同的內餡口味讓爸媽挑選，而11最吸引人的，就在於俏皮精緻的人像繪圖蛋糕，在寶寶週歲生日時，訂製一顆全家福蛋糕不但拍照亮眼，也極具紀念意義。

就是要玩蛋糕Cake Play．造型蛋糕

想增加寶寶派對的吸睛度，絕對不能缺少一顆華麗的生日蛋糕，「就是要玩蛋糕」，從最小的婚禮小物、手工餅乾、寶寶週歲蛋糕，到六層華麗婚禮蛋糕，無論哪種主題，只要爸媽敢提出需求，就不怕做不出來！

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2021年11月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《MOMBABY LIFESTYLE》別冊；本文由媽媽寶寶《MOMBABY LIFESTYLE》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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