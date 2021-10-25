兒童房布置元素怎麼搭？北歐風、自然風、現代風輕鬆打造屬於孩子的兒童房風格

【文／謝佩妤 採訪諮詢／設計師．NO.5室內設計邱姿屏室內設計師．千綵胤空間設計李千惠室內設計師 圖片提供／豐聚室內設計有限公司．NO.5室內設計．千綵胤空間設計公司．hoi好好生活】

每一種風格的兒童房都有其獨特的組合元素，爸媽可依據自身或孩子的喜好來選擇想布置的樣式，並藉此和設計師討論房間內的裝修方向，在選擇合適的家具、物件與裝飾小品時也更加得心應手。

1.簡約質樸．北歐風兒童房

北歐風總是給人一種靜謐的印象，移去家具等擺飾， 簡約、沒有過多粉飾與點綴是北歐風兒童房最大特點，裝修面不多，牆面多以灰、白等色調為基底，搭配上簡單線條與色塊，呈現舒適、大方與簡潔感。由於位在高緯度的北歐，能見到太陽的時間相對少，注重採光也成為北歐風主要特色之一。

家具顏色以原木色為主，可見明顯淺色木紋，強調自然、無過度加工，櫃體表面光滑，幾乎無把手，亦不使用烤漆，爸媽可直接選用北歐、丹麥品牌，更能將風格一以貫之，營造出寧靜、質樸的北歐風情。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

2.木質溫暖．北歐鄉村混搭風兒童房

以實木設計做為主角的鄉村風，往往能傳遞出溫暖、質樸與自然的感受，再注入北歐風格的簡約，更帶出務實的特質。

牆面通常以白色、米色以及淺木色做為基底色，整體帶有木紋質感與拼木溫潤感，再搭配低彩度，例如：深色灰、灰藍或深灰綠色等冷色系家具，以素色織物地毯、碎花壁紙作為點綴裝飾，就能呈現清新又舒適的北歐鄉村混搭風兒童房。在家具物件布置挑選上，選用棉麻、藤編材質等編織類的地毯與裝飾物，不僅增添鄉村氛圍、貼近自然，也多一分恬靜感受。

3.機能自由．現代風兒童房

現代風設計以簡約為主要概念，常以冷色系黑、灰、白色系做為基底，再搭配其他色彩來豐富視覺，整體充滿和諧與自由感，沒有過多華麗裝飾，線條少，櫃體表面光滑，無把手、拉環，在布置上著重視功能性與安全性，加入的家具、小物以材質成分簡單、環保為主。

4.隨興俐落．美式兒童房

美國給人的印象是自由、開放與大膽直接，美式風格設計也帶有這樣的特質，散發著隨興感，顏色具一致性或明顯對比，牆面設計明顯線板，搭配帶有美式復古風、刻意刷舊的擺飾與俐落線條家具，並常見於床頭、衣櫃上方牆面掛上許多木質裱框的圖畫做為裝飾，有時，也會放入植栽來點綴。

5.浪漫古典．歐式兒童房

歐洲豐厚的歷史文化底蘊自然流露出一股高雅氣質，使用由高級天然木質製成的家具擺飾，大部分會有曲面線條設計搭配精緻雕花，例如：兒童床採用四柱床樣式，床頭板、櫃體與桌椅帶有花紋、紋路、法式拉釦等複雜線條裝飾。

歐式兒童房也會藉由擺放精緻工藝來呈現溫馨感，裝修設計時注重安全性，不論是牆面轉角或家具，都會有適當的保護措施，牆面加入許多線板設計，也帶有幾分華麗感。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)