爸媽快筆記！室內設計師分享兒童房規劃6原則 給孩子最安全、舒適的空間

【文／謝佩妤 採訪諮詢／超人媽咪設計家旻潔室內設計師】

家，是帶給孩子溫暖、歸屬感的所在，房間更是伴其成長的重要空間！每個爸媽都幻想著能為寶貝打造有質感、舒適的兒童房，不論是格局的規劃、設計，或物件擺設、布置，都藏著爸媽滿滿的愛與期許。提供一處合適、安全的成長環境與空間，讓孩子不僅能快樂成長，也有助於良好習慣的養成。

想親手為孩子打造合適的專屬兒童房，爸媽需事先了解規劃要點，才能將腦海中浮現的各式想像與想法落實在整個空間，因此，超人媽咪設計家旻潔室內設計師以其經驗歸納6原則供爸媽參考：

1.安全性

規劃兒童房，首重安全性，除了牆面油漆使用無甲醛材料，櫃子、床等家具選擇安全無毒的產品之外，爸媽必須依照孩子不同階段，考量不同的安全措施，例如：孩子活潑，處於愛跑跳的年齡，採用圓弧邊的家具或加裝防護措施，避免孩子放電的過程中，不小心碰撞受傷；而年紀較小的嬰幼兒對於環境好奇，喜歡以爬行來探索，也可擺放地墊讓孩子練習爬行。

2.變化性

隨著孩子年紀增長，各階段會有不同需求，在空間的規劃上保留可變化的彈性，在布置方面，採用拆卸方便的組合式家具，可依孩子的喜好與需求更換。而在房間內預留適當空間，不置放過多擺設，也便於日後增減家具與物品。

3.收納規劃

有了孩子後，家裡最多的無非就是衣服和玩具，這些物品若未經分類與整理，隨著孩子東玩玩、西玩玩，衣服任意擺放，凌亂的物品就會成為爸媽的大災難。透過收納空間的規劃，讓整體空間更加舒適，也能訓練孩子收納能力，例如：可放置各式收納箱，分門別類，或於兒童房內做上下層設計，做為連接的樓梯也能規劃為收納櫃，讓整體空間可做最佳運用。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

4.空間區隔

由於現今科技發達，孩子誘惑多，透過空間區隔可培養孩子良好習慣與自制力，例如：爸媽可於家中為孩子設置動態肢體活動區（遊戲空間）、靜態陪伴區（閱讀空間）與睡眠區，如此一來，孩子只要進入特定空間，就會知道應該做哪些情緒調適，兒童房單純以睡覺、休息為主要功能，可幫助孩子養成良好的睡眠習慣。

若家中僅有一間可規劃成兒童房，或可區分的空間不多，也能於房間內透過地墊、圍欄、帳篷等家具來劃分活動區域為遊戲區，在功能上做區隔，對於孩子的習慣養成更為容易。

5.風格、色系選擇

兒童房色系的選擇與風格打造，除了是美感的呈現，也與爸媽想建立孩子的性格或孩子的性別、喜好有關，一般而言，柔和、明亮色調對於年紀小的孩子較為合適，若爸媽希望孩子活潑，可選擇淺黃、粉色等暖色系，或將房間布置成充滿童趣的童話風格、公主風、可愛風等；若平時孩子容易躁動，希望他能夠冷靜內斂，則可以低彩度的淡藍色、淡綠色來呈現，營造清新的北歐風或愜意的田園風，也有助於孩子內心的平靜。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

6.適時讓孩子參與

孩子在嬰幼兒時期，爸媽就可時常與他說話、討論，即便孩子尚未有語言表達能力，仍會以肢體動作等來回應，建議和孩子多互動，透過不斷詢問「喜歡這個嗎？還是比較喜歡這個？」來觀察孩子的反應，就能更瞭解孩子，依照其喜好來布置房間；若孩子年紀較大，爸媽就能透過語言更直接與孩子溝通，當孩子看見房間布置是他喜歡的，就會有滿滿參與感。