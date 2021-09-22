日常外出、戶外活動、親子旅遊的媽媽包整理收納小撇步 包巾、母乳儲存袋還有這幾種妙用

【文／李柔萱 採訪諮詢／部落客小飛媽咪 圖片提供／Shutterstock】

帶孩子出門，必備物品至少會有十幾樣，喝奶或吃副食品、到公園走走或是外地旅遊，打包的物品還得依孩子年齡和出門的場合調整，本篇將為爸媽整理出外出用品清單和注意事項。

整理媽媽包前，首先需要一個輕巧、耐用又能裝的媽媽包，最好要有多隔層設計，才便於收納各種小物，部落客小飛媽咪分享，她帶孩子外出時，會視當天是否有帶推車來選擇不同媽媽包。

舉例來說，沒帶推車的情況，後背包絕對是較方便的選項，一方面因雙手較好活動，另一方面則考慮到嬰兒時期會將寶寶揹在前方，等孩子大一些，也常需要追在孩子後面跑，使用後揹包較具機動性。若是推推車出門，建議分為隨身小包與「可掛式肩背包」，將重要物品放在隨身小包內，肩背包就能掛在推車上，減輕肩膀負擔。

媽媽包裡的常備用品

小飛媽咪分享，尿布、尿布墊、奶嘴、防蚊液和消毒用品，都是外出必備的基本用品，一次出門，她習慣準備5片左右尿布，換尿布時會用到的屁屁膏和濕紙巾也是必備，值得注意的是，選擇手口皆可使用的溼紙巾，吃飯時拿來擦嘴巴也很放心。

用餐工具

至於飲食部分，若是喝配方奶的寶寶需要多帶奶粉、奶瓶與保溫杯，以便在沒有飲水機的地方仍可隨時隨地沖泡奶粉，而母乳媽咪則改帶哺乳巾即可。

到了副食品時期，會面臨到副食品的保存與加熱問題，用餐器具也隨之改變，從奶粉、奶瓶轉變為燜燒罐、圍兜、湯匙及副食品袋，出門時將副食品袋放入燜燒罐中，不僅能保冷，食用前再裝入熱水就能隔水加熱。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

換洗衣物

出門在外，常會遇到許多無法預料的狀況，例如：寶寶溢奶、大小便沾到衣物，建議在包包多備一套換洗衣物和幾條圍兜，小飛媽咪說，即使大寶已經快5歲，她出門時，還是習慣再放一套衣服，應付玩沙時弄髒或因身體不適而嘔吐等突發狀況，多一套衣服可更換，總是比較安心。

安撫物

最後，千萬別忘了孩子的安撫小物、玩具，這也是許多爸媽會忽略的重要物品，因為越大的孩子越怕無聊，尤其是習慣搭乘大眾運輸工具的媽咪，一定曾經歷孩子在公車、捷運上失控哭鬧的窘境，因此3～4樣安撫物，也是媽媽包裡不可或缺的法寶。

小飛媽咪提到，包巾的用途非常多元，可做為哺乳巾、小被子，或是遮陽的薄布，搭乘捷運時，還能用來罩住推車，防止路上的長輩、陌生人突然伸手觸摸寶寶，所以每次出門也都習慣帶上包巾。

善用防水束口袋區分各類用品

由於媽媽包內裝滿大大小小的用品，若隔層不夠，只能將所有東西一併丟入，要使用時還得花時間翻找，小飛媽咪提到，她會先將不同用途的用品分類裝袋，如：奶瓶、奶粉放一袋；尿布、尿布墊和溼紙巾和屁屁膏放一袋，像是尿布試用包的束口外袋就非常適合用做分裝袋，容量剛好又能防水，寶寶要喝奶、換尿布，一次拿出一整袋，完全不會手忙腳亂。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

母乳儲存袋裝副食品也好用

採用瓶餵母乳的媽咪，停餵母乳後，也別急著丟掉剩下的母乳儲存袋，將其轉換用途，拿來裝副食品冰磚，180ml的母乳儲存袋，大約可裝9個15ml的冰磚，加熱後將袋子撕開就能馬上餵食，只要一支湯匙，甚至也不需用到碗，十分便利。