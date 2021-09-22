部落客媽咪公開超強待產包整理術 分住院、月子、隨身包好整理又秒找到需要用品

【文／李柔萱 採訪諮詢／部落客小咪媽咪 圖片提供／Shutterstock】

待產包可說是準爸媽的第一個媽媽包，內容物除了入院、產後的媽媽用品，還包含新生兒用品，其中，產後是否入住產後護理之家，也會影響到攜帶的物品品項。本文將提供新手爸媽待產包的打包技巧及必備物品清單。

準備待產包時，不僅是整理待產物品，也是讓心理做好準備的過程，部落客小咪媽咪表示，懷孕20～30週，大約孕中期即可著手準備待產包，一方面因此時胎兒狀態已較為穩定，且孕肚大小也不致影響行動，另一方面也幫助孕媽咪調適緊張不安的情緒，以滿懷期待的心情迎接寶寶。

若孕媽咪選擇出院後直接入住產後護理之家，則建議打包行李時，分為隨身、住院及月子期三個方向來準備，以免全部混雜在一起，不但攜帶不便，也難以及時拿取需要的物品。

以清單呈現．必備用品不漏勾

小咪媽咪分享，以表格列出所需物品，並將已放入待產包的物品打勾做上標記，更加清楚且有效率，出門前再加以最終檢查，看看清單內是否有沒帶到的。

列好清單後，爸媽不妨先詢問醫院及產後護理之家會提供的物品，像是嬰兒尿布、奶粉、乳液、奶瓶奶嘴等，每間醫院的備品不盡相同，事先了解也可視情況增減，儘量減輕待產包重量。

隨身包

像是媽媽手冊、健保卡、身分證正本及影本、錢包、小筆記本、筆、手機和聯絡電話表等重要資料，建議放在隨身包裡，以備不時之需。若醫院有提供生產住院包，媽咪記得先將裡頭的相關文件簽完再放入，避免生產前手忙腳亂，來不及仔細閱讀內容。

住院包

住院包裡又可細分為「媽咪護理」與「日常用品」兩類。媽咪護理類主要包含生產後會用到的產褥墊、免洗內褲、哺乳內衣、口罩、生理沖洗瓶與羊脂膏等；而日常用品其實與平時外出住宿的行李差不多，盥洗用具、餐具、充電器與衣物等，另外，還需準備新生兒的外出及保暖衣物。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

月子包

月子包的內容物是住院包的延伸，但因待在產後護理之家的時間更長，因此免洗內褲、產褥墊（或衛生棉）等消耗品都需多備一些。小咪媽咪補充，有計畫要餵母乳的媽咪也可帶上擠乳器具，若是第一胎，可能無法預測奶量，擠乳器、溢乳墊及哺乳內衣等物，待產後視情況再添購也不遲。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

產後幾天，奶量可能還不足以供寶寶一日所需，媽咪其實不必堅持哺餵全母乳。小咪媽咪分享，生第一胎時，她也曾希望能採全母乳哺餵，結果寶寶沒喝飽，反而導致缺水性黃疸，因此第二胎後，雖然仍以母乳為主，但開始接受適時加入配方奶補足寶寶需求，到了月子中心再開始追奶，別給自己過大壓力，也有助提升奶量。

另外，擠奶後的乳房清潔也非常重要，建議使用拋棄式的乾濕兩用巾輕輕擦拭，以免重複使用的毛巾或紗布巾未清洗乾淨時，易引發細菌感染，增加乳腺炎風險。