照護剖腹產寶寶有方法 補足缺少的營養與安全感

【文／謝佩妤 採訪諮詢／聖康診所醫師黃立心】

寶寶是否健康、該如何照顧好寶寶， 總是媽媽內心最在意的事，而剖腹產媽媽在照護寶寶上，有時會面臨一些困難，藉由兒科醫師的建議，可讓剖腹產媽媽在寶寶照護上更得心應手！

由於生產方式的不同，剖腹產寶寶因未經過產道擠壓，沒能獲取來自媽媽產道的細菌，出生後，與自然產寶寶相比，較容易出現腸絞痛、吃不飽、過敏、缺乏安全感等情形，導致寶寶時常哭鬧，而讓媽媽心煩意亂。

究竟媽媽在照護上可以怎麼做，讓剖腹產寶寶也能健健康康成長？

哺餵母乳為寶寶補足營養．降低腸絞痛機率

剖腹產寶寶出生時，少了母體產道擠壓，無法將腸胃道中的羊水擠出，導致出生後腸胃道中仍有許多羊水，吸收較為不良，也容易出現腸絞痛等情形，而造成寶寶愛哭的狀況。

建議媽媽可為寶寶按摩肚子、拍嗝來幫助排氣，並延長哺餵時間，儘量以直立式來抱寶寶，若寶寶哭鬧較為嚴重，也可適時使用安撫奶嘴。

黃立心醫師也鼓勵媽媽哺餵母乳，母乳中有豐沛的營養素與大量益菌，包含免疫球蛋 白、雙歧桿菌、乳酸桿菌等益生菌，可幫助建立寶寶的腸道菌叢，提升寶寶的免疫力與健全腸胃道，讓寶寶較不容易出現腸絞痛的情形。而母乳中富含的母乳寡醣，會成為益菌的「益生質」，幫助好菌繁衍、 抑制壞菌生長，更能成為守護寶寶腸道的尖兵，抵禦病菌的入侵，降低感染機率。

留意飲食．降低過敏、氣喘誘發因子

剖腹產寶寶未經由媽媽產道出生，沒有來自媽媽陰道的益菌來抑制壞菌與刺激免疫系統活化，咽喉中金黃色葡萄球菌帶菌率較高，容易增加寶寶氣喘的機率。而未經產道擠壓，未能即時刺激免疫激素反應，也影響免疫系統成熟，導致剖腹產寶寶較容易過敏。

黃立心醫師表示，在照護剖腹產寶寶時，建議可從飲食方面下手，例如：儘量以純母乳 哺餵，若未能哺餵母乳的剖腹產媽媽，建議為寶寶選擇含有益生菌的配方奶，幫助寶寶調 整體質、增加保護力。而根據研究，若能從寶寶4個月大開始，少量多樣化給予各式天然食物刺激免疫系統的成熟，也可降低寶寶未來過敏機率。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

如何提供剖腹產寶寶足夠安全感？掌握襁褓、 羊水聲、親餵3方法

剖腹產寶寶經由開刀直接被醫師抱出，未經歷產道刺激的擠壓過程，加上採用剖腹產方式生產，有時會因媽媽或寶寶的身體狀況，無法在寶寶出生當下立即進行肌膚接觸或吸吮母 乳，導致剖腹產寶寶容易缺乏安全感。

建議媽媽，可使用襁褓法，以包巾將寶寶包覆起來，或播放如同羊水聲般的音樂，也能利用頻率一致、不斷重複的風扇聲、海浪聲等白噪音，模擬在媽媽子宮內的環境，當寶寶處於較為熟悉的環境，會感覺舒服也會較為安穩。另外，媽媽也可透過持續親餵母乳，以及陪伴來建立寶寶的安全感，漸漸地，寶寶就會比較不容易哭鬧了！