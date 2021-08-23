自然產寶寶真的比較健康？醫生解答剖腹產6大迷思

【文／謝佩妤 採訪諮詢／聖康診所醫師黃立心】

媽媽們常會聽說自然產的寶寶較健康，真的是這樣嗎？透過聖康診所醫師黃立心的解答，一起了解剖腹產寶寶的6大迷思！

剖腹產寶寶頭型比較漂亮？

剖腹產寶寶出生時，因未經產道擠壓，頭型並不會出現變形的現象，自然產寶寶在經由產道分娩的過程中，因新生兒頭骨尚未發育完全，較為柔軟，若因為外力因素有擠壓狀況就可能造成寶寶頭型改變，而醫師使用產鉗、抽吸等方式也容易導致寶寶頭部出現頭皮水腫、血腫等情形。不過，寶寶頭型是天生的，自然產寶寶出現頭型改變為暫時性現象，幾個月後，在大氣壓力的變化下就會恢復，因此，並非剖腹產寶寶的頭型就比較好看。

剖腹產寶寶呼吸窘迫機率大增？

根據健保統計資料，剖腹產寶寶相較於自然產寶寶，在出生後，出現肺炎感染、新生兒暫時性呼吸急促、呼吸窘迫症候群的機率高出10倍，這是因為剖腹產寶寶未經媽媽產道擠壓，肺部中累積的羊水排出較為緩慢，當寶寶肺部中的羊水未被完全吸收時，會出現呼吸急促、喘的情形。

若媽媽為B肝帶原者，剖腹產寶寶較不會感染？

B型肝炎經由體液、血液交流而傳染，因此，大多數的媽媽會認為經產道會接觸的體液、血液的機率較高，但其實不論是剖腹產或自然產，在生產過程中，寶寶都會與媽媽有大量體液、血液的接觸，醫師並不會特別因為媽媽為B肝帶原者而建議採用剖腹產。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

剖腹產寶寶長大後肥胖機率較高？

根據國外研究顯示，相較於自然產寶寶，剖腹產寶寶成年後，大約30～ 40歲時，出現肥胖的機率較高。一般認為，因為剖腹產寶寶不像自然產寶寶在出生時，會立即接觸媽媽產道和 腸胃道中的各式細菌，讓腸胃道及免疫系統發展較健全。不過，由於肥胖成因相當複雜，也可能與內分泌及其他狀況有關，目前並未有定論。

剖腹產寶寶比較容易氣喘、過敏嗎？

國內2017年研究發現，寶寶出生採用剖腹產的方式，確實會增加過敏及氣喘機會。因剖腹產寶寶出生時，未直接接觸產道細菌，以及媽媽腸胃道相關微生物，免疫系統接受較少刺激，長大過程中較容易出現過敏現象。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

剖腹產寶寶比較容易出現黃疸？

寶寶出生後容易出現「生理性黃疸」，原因為大量胎兒性紅血球被肝臟代謝後產生的膽紅素累積其中，造成寶寶皮膚、眼白泛黃。不過，不論剖腹產或自然產寶寶都可能發生黃疸，並無研究顯示剖腹產寶寶出現的機率較高，媽媽不必過於擔心，通常在 1～2週後就會漸漸改善。