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兩性間的「愛之語」也能用在孩子身上 防疫居家生活和孩子一起學習愛的語言

聯合新聞網 / Mombaby Lifestyle
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／安兒康小兒專科診所院長曾清祥 圖／Shutterstock】

這一個月以來，讓大家最有感的事，就是台灣的新冠肺炎疫情升溫，全台開始實行防疫三級警戒。

社區感染的爆發，讓台灣人民開始體會他國過去一年的生活——禁止所有的社交行為，包括出外用餐和聚會狂歡，健身房和娛樂場所也必須暫停營業。這突如其來的變化，頓時改變了許多人的生活型態。

很多人說：「給我Netflix，我可以一個星期都不出門！」但當你真的被限制哪兒都不能去時，你會發現：Netflix滑了半天都找不到想看的節目，開始覺得無聊煩躁，而時間實際上只過了一天。

另外，也有很多人的社群軟體上，原本充斥著各式各樣餐廳的美食打卡照，現在滿是自家小炒的分享；本來是到處旅遊的人，也改做居家陽台小花園的農夫。

有些人覺得自己被疫情困住，也有些人順應外境變化，繼續用另一種方式體驗生活。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

換個角度思考．珍惜與孩子密集相處的時光

同樣的心情曲線，也發生在家有未成年孩子的父母身上。有些父母呈現情緒快要崩潰的狀態，有些則是樂在其中，享受自己和小孩一起發揮創意、安排生活的趣味。

想想看，以前小孩白天去上課，父母只有下班才需要顧小孩，自然是有種小別勝新婚的樂趣；現在不但自己要上班，還要整天陪小孩在家、叮嚀上網課，甚至得幫小孩設計只能在家做的娛樂活動，然後在夾縫中做著家事，簡直比疫情前的生活還要「精采萬分」，也難怪很多父母適應不良。

但既然防疫的事實無法改變，我們大人還是要學著換個角度思考，摒棄前鑑，好好利用這段時間來觀察認識一下你的家人，努力將防疫的苦悶轉化為家庭關係的提升，而不是放任自己成為媒體報導中，因疫情而失和的家庭。

與每個孩子都有專屬愛之語

這一陣子，我剛好讀到朋友的文章，她提到了「愛之語（love language）」一書中作者蓋瑞．巧門（Gary Chapman）所提出的5種愛的語言：

1.肯定的言語

2.實際的服務行動

3.真心的禮物

4.寶貴的相處時刻

5.身體接觸

這是兩性間表達跟接收愛的5種方式，但其實親子關係就像情人相處一樣，處於現在這個大家密切相處的時間裡，我們可以好好地來觀察並思考，到底我們的孩子適合什麼樣的相處模式。

肯定的言語

大兒子是個自尊心很強的小孩，表面上看起來不是很認真在學習，總是不聽完老師或敎練要敎他的東西，就開始自己亂寫或亂做，就像個自以爲是的孩子。但這段時間近距離密切觀察後，我發現他其實是想要表現出「比別人厲害」的樣子，藉此來得到父母的認同；另一方面，我也發現他不敢發問，因為他害怕暴露出自己的無知。

他媽媽和我討論了與他講話的方式，發現大兒子會因為我對他的評判而感到非常難過低落，因此，希望我能多以鼓勵的方式取代責罰。於是，我藉由疫情期間觀察大兒子的行為，發現他的衛生習慣變得超好！不再亂摺亂丟口罩，改掉了到處亂摸的習慣，也會小心自身的清潔，保護自己也保護家人，避免染疫。

「當你想要把一件事做好的時候，你是可以很細心、面面俱到的！」我找了個時機讚賞了大兒子這段期間的正向行為，他開心極了！

寶貴的相處時刻

而小兒子因為有亞斯的性格，有時候，我並不是很清楚他有沒有感受到我的愛。疫情期間，因為相處的時間變多了，他和妹妹的爭吵也變多了，於是我們用記錄行為的方式，給孩子更具象的概念，讓他了解到底一整天下來，他做了哪些好的和不良的行為，像是如果他用言語挑釁妹妹，就記一個缺失；如果一整天都表現良好，就可以得到一顆星星。而我的任務，是在記錄他的行為之餘，陪他一起回想、描述和分析他所犯的錯或做的好事。

親子與兩性關係的哲學，在某種程度上十分類似。別人不是我，我不能期待別人能夠了解我的每一個好惡，同樣的，我之於別人也是。因此，適時表達自己的需求，認真觀察別人的喜好，都是一種愛的互動方式。在疫情緊張的這段期間，雖然有很多事不能做，但我們可以一起學習愛的語言。

【完整內容請見2021年07月號媽媽寶寶雜誌專欄作家；本文由媽媽寶寶授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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