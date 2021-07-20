治療師爸爸激推5項居家遊戲 好玩度破表

【文／蘇文清】

孩子與家長宅在家不用怕，5項居家親子遊戲，讓家長也可以輕鬆應付孩子不吵不鬧。

閒閒沒事在家最怕的就是無聊，人一無聊就容易顯得心煩氣躁！孩子也是一樣，當彼此都是煩躁的個體碰撞在一起時，衝突只會多不會少，加上孩子對於生活的安排能力尚未穩定建立，這時最好的方式就是直接幫忙孩子做好居家的遊戲規劃。

5項居家遊戲好玩度破表

居家生活的5項遊戲，每一項都能讓孩子迅速安靜下來，快試試看。

1.浴缸玩水

1～2歲孩子的平衡穩定不高，為了安全起見，浴缸內要有止滑的措施，水深到足踝高度，再放置可以敲打的玩具，孩子就會開心用著雙手或是拿著玩具不停拍打水面。

3～4歲孩子的探索欲提升，浴缸內可以放入一些容器，或是不同類型的玩具，孩子就會不停的使用器具舀水、倒水，或是不斷嘗試哪個玩具可以漂浮，哪個會沉入水底。

5～6歲孩子的活動量增大，可以帶著孩子玩起水戰遊戲，由孩子策畫可以運用的道具，為自己擬定一場完美的作戰計畫。

2.投擲紙球

1～2歲的孩子可以在維持平衡下將球隨意往前拋出1公尺遠的距離，在家可以跟孩子玩起你丟我撿的遊戲，讓孩子享受力量與視覺追蹤的樂趣。

3～4歲的孩子可以高舉過肩對準2公尺的目標投擲，在家可以為孩子準備不同大小的紙球與籃子，讓孩子在嘗試中認識空間距離與力量使用。

5～6歲的孩子投擲動作越來越成熟，也越來越精準，在家可以由孩子自己選擇投擲的距離與目標物，激發孩子計畫組織的形成。

3.爬行桌椅隧道

1～2歲孩子的動作發展正在起步中，可以結合找尋玩具的契機，誘發孩子進行桌椅隧道的探索，不過當下要多留意孩子是否會撞到受傷。

3～4歲孩子的動作敏捷性提高，可以透過不同傢具的排列組合，創造不同的隧道型態，讓孩子體驗遊戲的創作，也增添探索的樂趣。

5～6歲孩子的動作技巧已趨於成熟，可以由孩子自行選擇隧道排列方式，再導入故事的包裝，豐富探險情境的氛圍與想像。

4.積木創作

1～2歲孩子的認知發展剛在萌芽，您可以拿著輕巧又安全的積木給孩子敲打、組裝或是拆解，讓孩子有機會認識物體與手部操作概念。

3～4歲孩子的認知概念正在建構，您可以讓孩子自由創作，也可以透過示範讓孩子仿造，藉由有趣的組裝內容，誘發孩子的專注力與持續度。

5～6歲孩子的認知表現越來越穩健，您可以給予孩子一個主題，也可以賦予自由創作，藉此了解孩子的能力、喜好、心理，以及想表達的事。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

5.蠟筆圖畫

1～2歲是塗鴉開始階段，以執行手部操作與因果關係為主，圖畫內容較無意義性，在家您可以多製造機會讓孩子享受塗鴉的樂趣。

3～4歲是命名塗鴉期，孩子圖畫時會伴隨口語的描述，在家您可以陪伴孩子創作的同時，引導孩子多作出表達，增加親子關係。

5～6歲能畫出物體的特徵，也能運用繪畫呈現組織性的想法，在家您可以與孩子一起編織故事，激發孩子的想法，促進智能發展。