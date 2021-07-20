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4個月大～1歲開始的分齡副食品添加、餵食、食材選擇新手指南

聯合新聞網 / Mombaby Lifestyle
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文／李柔萱　採訪諮詢／營養師許育禎】

寶寶滿4個月之後，如果表現出好奇大人的食物及用餐方式，或是奶量降低，甚至厭奶，都能視為開始給予副食品的好時機。

4～6個月大．五穀根莖與蔬果為主的食物泥

此時的副食品給予，主要是為了訓練寶寶的吞嚥能力，讓寶寶習慣食用母奶、配方奶以外的食物，還談不上營養補給。初期的副食品可先從液態的米湯、米精，及糊狀的蔬果泥開始嘗試，以五穀根莖、蔬果這類較好消化的食材為主。

另外，因為4～6個月大寶寶的主要營養來源仍是母奶及配方奶，副食品的攝取量不必太多，先少量給予，沒有異狀才慢慢加量。藉著幾天變換一種食材，不但給孩子新鮮感，也能觀察出哪些食材容易引發寶寶過敏。剛開始吃副食品，孩子還處在適應期，不習慣食用糊狀食物而吐出、只吃一兩口都是有可能的，家長不需太過沮喪。

7～9個月大．攝取更多元營養素

7～9個月大的階段，尤其是全母乳哺餵的寶寶，容易出現鐵質缺乏的狀況，需從副食品中補充鐵質，因此這時可嘗試加入蛋白質，像是肉泥、深海魚肉、豆腐及雞蛋等，皆是不錯的蛋白質來源。許育禎營養師表示，原則上，只要夠新鮮，任何食材都可嘗試餵食，若不知從何挑起，魩仔魚、鮭魚都是不錯的選擇，尤其鮭魚營養價值更高，且能幫助嬰幼兒腦部的發展。

除了食材多樣化，此時還能將蔬果、蛋白質、五穀根莖類等多種食材混合，一道料理中包含兩種蔬菜，一至兩種蛋白質及澱粉，像是南瓜稀飯搭配甜椒、高麗菜，鮮豔的色彩不僅易引起食欲，同時還能攝取到多樣營養素。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

10～12個月大．重視寶寶自己吃的意願

當寶寶已具備一定的咀嚼能力，即可食用帶有顆粒感的軟飯及切碎的蔬菜、肉末，爸媽不妨準備一些手指食物，如：切成長條狀的紅蘿蔔、玉米筍、通心麵、切塊蘋果，讓孩子練習抓握，訓練肌肉及手眼協調能力。孩子用餐時，爸媽也應在一旁時時注意進食狀況，發生意外時才能在第一時間做緊急處置。

一般來說，6個月大寶寶的視力已發展至一定程度，等到7～8個月大左右，能自己坐正、有抓握能力，就能及早開始練習使用湯匙，初期可挑選握柄較粗、匙面較大的湯匙，更便於孩子挖起食物。碗盤底下最好有吸盤或止滑功能，防止孩子不小心一撥就滑走或翻倒。剛開始拿得不好也沒關係，最重要的是爸媽正向鼓勵的態度，孩子才會願意不斷嘗試。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
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【完整內容請見2021年07月號媽媽寶寶雜誌隨書附贈《MOMBABY LIFESTYLE》別冊；本文由媽媽寶寶《MOMBABY LIFESTYLE》授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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