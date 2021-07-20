寶寶吃得慢就是不愛吃？易過敏食材該及早嘗試？營養師解答副食品添加常見問題

【文／李柔萱 採訪諮詢／營養師許育禎】

副食品的轉換期，是母乳、配方奶與正常飲食的銜接，除了主要營養來源慢慢轉變，也是訓練寶寶吞嚥及咀嚼能力的黃金期，循序漸進給予合適副食品，有助寶寶攝取足量營養並均衡發展。

母乳與副食品的比例如何拿捏？

剛開始給予副食品時，因母奶、配方奶仍是70～90%熱量來源，因此，副食品的量不用太多，大約拿捏一天1～2次的頻率，於寶寶吃奶的半小時前餵食較佳，當寶寶處於飢餓狀態，也不容易產生排斥。

依據台灣兒科醫學會建議，0～1歲寶寶的每日所需熱量，為每公斤110～120大卡左右，換算成奶量約為150～200c.c.，爸媽可以此為基準衡量，但營養師許育禎補充，每個寶寶體型及食量都不同，只要身長、體重與活動力都在正常範圍內，沒有吃到標準量也毋須過於擔心。

出現過敏反應的食材，還能再嘗試嗎？

以往觀念認為，不應讓孩子太早接觸過敏原，使得許多家長一開始會避免讓寶寶食用蛋白、奇異果，但最新研究發現，越早讓孩子接觸過敏原，長大後的過敏情況反而較少，因免疫系統在發育過程中，會逐漸產生對過敏原的耐受性。也有兒科醫師提到，1歲內被餵食的種類越多，未來過敏的機率也相對較低。

爸媽若發現孩子吃到某種食材後，出現些許皮膚紅疹、拉肚子等輕微的過敏症狀，可先持觀察態度，不必刻意避免，待兩個星期後再嘗試，過敏反應或許就減緩許多。

寶寶開始玩食物，是不是代表已經飽了？

隨著月齡增長，寶寶的好奇心也會越來越旺盛，有時吃到一半會分心，想要離開座位都是正常的，因為此時的寶寶已達半飽狀態，眼前食物的吸引力降低，就容易被周遭的事物干擾。許育禎營養師表示，寶寶用餐時，最好坐在固定位置，且保持安靜，儘量減少會分散寶寶注意力的聲音或物品。另一方面，一天當中也可能有大小餐之分，若孩子已經吃不下也不必勉強，強迫餵食反而容易在孩子心裡留下用餐的負面經驗。

為什麼寶寶對副食品興趣缺缺，總是不吃或吃得很慢？

如同大人會有喜歡和不喜歡的食物，寶寶也可能對食材有特定偏好，若不停將同一種食材吐出，可能代表不喜歡某樣食材的味道或某種濃稠度，爸媽可先調整口感，當嘗試了幾種方式，發現寶寶仍無法接受該食材，改以同類食材替代也無妨，像是魚肉可改為雞肉、青江菜改為其他葉菜類，只要營養均衡，不需要強迫孩子接受不喜愛的食材。

當孩子奶量正常，卻不太吃副食品，也不排除為口腔發展或心理因素，有時用餐時噎到的經驗，可能讓孩子對吞食產生恐懼。此外，如果過晚餵食，寶寶咀嚼能力無法如期發展，可能造成拒食，甚至影響未來語言發展，若發現有此問題，最好及早就醫，讓醫師及語言治療師評估治療。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

副食品能添加調味料或辛香料嗎？

寶寶喝的奶、天然食材中就含有鈉，食材本身也帶有一些甜味，其實無須添加調味，為了不讓寶寶太早習慣重口味的飲食，建議1歲以後再微量添加調味即可。

遇到寶寶厭食期，可偶爾加入少量辛香料，增加飯菜香氣，但辛香料的選擇以溫和的蔥花、蒜末或香菜為佳，添加量也不宜太多，淡淡提味就足夠，而胡椒、辣椒對寶寶而言就過於刺激，應避免添加。