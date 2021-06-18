為愛朗讀／名人晚安故事集 22:00 準時陪你說晚安

【整理／媽媽寶寶】

媽媽寶寶 為愛朗讀│晚安故事集

週一~週日 每天不間斷 22:00 準時陪你說晚安

睡前放鬆，讓家中寶貝聽完故事也可以愉悅的進入夢鄉

疫情期間，小孩長期待在家裡，不僅減少了戶外活動，更可能因疫情產生的緊張氛圍而感到焦慮，這些改變影響身心，容易造成睡眠品質下降的狀況。

在孩子的成長過程中，每位父母持續將不同的故事紡進孩子的內心，編織出的每一道人生風景，都會反映出父母的用心與滿滿的愛。提醒疫情期間，白天為生活打拼的父母，別忘記陪伴孩子的重要性，放下手邊的工作，與孩子們一起聽聽好故事。

第一週

6/14-22:00 黃子佼 《地球寶寶說晚安》

地球寶寶轉、地球寶寶笑、地球寶寶玩、地球寶寶鬧，地球寶寶想睡覺了！有誰聽見地球寶寶的哭聲嗎？

6/15-22:00 陳明珠《騎著恐龍去上學》

邀請客語最佳主持人-陳明珠，用專業客語來說故事囉!今晚就讓史派修學校的小雷龍來陪寶貝們進入夢鄉。

6/16-22:00 劉伊心《比利熊成長繪本：我會記得說愛你》

將比利送到幼兒園後，熊媽媽匆忙趕著上班。比利突然越來越沮喪，甚至哭了出來，熊媽媽忘記一件很重要的事……有請劉伊心，來告訴大家，熊媽媽忘記了什麼吧。

6/17-22:00 悠遊卡董事長-陳亭如《Guji Guji》

悠遊卡 EasyCard 陳亭如董事長，用女性溫柔的聲音，帶小朋友進到GujiGuji 的世界，看他如何保護親愛的鴨子手足和鴨媽媽，鴨媽媽用行動表達她對孩子的愛。

6/18-22:00 曲艾玲《幻想曲：魔法師的學徒 Disney World of English Book12》

米奇是魔法師的學徒，打水整理環境是他每天要做的工作，但有一天，魔法師外出，頭上沒有戴魔法帽！這個時候，米奇偷偷的戴上魔髮師的尖帽，會發生什麼事呢？

6/19-22:00 林辰唏 《那一天我變成一隻鳥》

開學第一天，小男孩戀愛了，那是他的初戀，今晚由林辰唏念出小男孩「愛屋及屋、愛鳥及鳥」的初戀悸動感，相信你們也會備故事中小男孩的呆萌逗樂吧！

6/20-22:00 王思平《三隻小豬》

和孩子讀童話故事，傳遞腳踏實地的觀念，隨著故事進入孩子的內心，世界經典的童書「三隻小豬」透過王思平的朗讀，是不是讓你更能深入其中呢？

第二週

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

6/21-22:00 山東《嘮嘮叨叨的媽媽》

「不要玩遙控器」「太高了你下來」「不要再玩水小心滑倒」...鱷魚媽媽日常"嘮叨"是不是也讓你感到熟悉呢？其實這些都是媽媽對寶貝們的關心與愛啊。

6/22-22:00 趙孟姿《不會寫字的獅子》

不會寫字的御飯團獅子該如何獲得母獅子的歡心，想知道的話...那千萬就別錯過，由凱渥名模趙孟姿，為愛朗讀的繪本哦！

6/23-22:00 高嘉瑜《瓶子裡的小星星》

今晚，我們邀請港湖女神-高嘉瑜姐姐來說故事，不同於問政犀利的嘉瑜，今天用最純粹的聲音，陪伴孩子一起經歷「放手」與 「祝福」的課題。

6/24-22:00 吳鳳《我的朋友是鸛》

沒想到卡車後面的蘋果....居然... 由台灣女婿-吳鳳 Rifat 帶來土耳其的童書，來看看Irem和他的鸛朋友，如何展現他們的友情吧。

6/25-22:00 JR紀言愷《擔心做錯決定的小獅子》

天氣越來越熱了...到底要不要剃掉鬃毛呢？今晚就讓小麥芽爸爸JR紀言愷，來為大家解答，小獅王西奧多的決定吧？

6/26-22:00 鐘欣凌《明天會是好天氣》

一塊融冰，分隔了小北極熊與媽媽在遭受全球暖化衝擊的北極，勇敢的小熊，展開一段充滿詩意與哲思的漫長旅程。「壞天氣終會離去，濃霧終會消散，接受好的時光，還有不好的時刻。聰明的小熊懂得等待，陽光將會再次閃耀。」

6/27-22:00 林辰唏《我媽媽才是超級英雄》

透過孩子的眼光和口吻看世界，每個媽媽都是孩子心中獨一無二的「超級英雄」！幽默插畫與充滿童趣的文字，洋溢著可愛又暖心的想像，呈現孩子對媽媽的愛，《我媽媽才是超級英雄》因為，她是我媽媽！

第三週

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

6/28-22:00 簡嫚書《媽媽，買綠豆》

不管是以的傳統市場，還是現代的大賣場，大部分的孩子跟著媽媽逛，心情總是興奮不已，這種簡單卻很幸福的滋味，可以讓孩子快樂一整天。小阿寶跟我們一樣，都喜歡陪媽媽去買菜，每一次都會跟媽媽說：「媽媽，買綠豆」。

6/29-22:00 嚴立婷《狐假虎威》

用繪本帶寶貝認識「狐假虎威」的成語。狐狸因害怕被老虎吃掉，騙老虎自己是天帝派來的王中之王，邀請老虎一起同行，假借老虎的威風嚇走森林裡的動物們，使老虎以為動物們是畏懼狐狸而逃走。

6/30-22:00 瑞莎《從頭動到腳》

大象會做什麼？大象會跺腳；大猩猩會做什麼？大猩猩會搥胸；野牛會做什麼？野牛會聳肩膀。融合了藝術性和知識性的小書，讓小朋友透過玩樂中學習，在閱讀的過程中忍不住也跟著動物一起做。