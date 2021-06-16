遇見影響一生的好老師 孩子成長路上最幸運的事

【文．圖／吳品萱】

從上幼稚園開始，我們一生中有可能遇到上百位老師，有沒有哪一位老師能讓你記得一輩子，或者影響了你的一輩子？

在我的求學階段裡，老師這個角色對我影響不深，所以我原本並不覺得老師的好壞有多重要。直到我遇到孩子們的體操教練，才知道原來真的有非常用心的老師，而且遇到好的老師，絕對可能影響一生。

有趣認真的教學．讓孩子願意跟隨

我們在去年七月遇到喬智教練，原本給孩子們上體操課的目的只是讓他們流流汗、耗耗體力，沒想到小朋友超乎預期的喜歡，時常追問我什麼時候還會上體操課，這是之前從來沒有發生過的。不管籃球、泰拳、游泳、廚藝或音樂律動等才藝課，他們總是上了幾次就不想再上。

原以為喬智教練只是教學有趣，觀察了幾堂課，才發現教練非常「認真」上課，而且很會「帶」孩子，一個老師對教學有熱忱是絕對看得出來的。上了兩三個月之後，喬智教練開始鼓勵MM，要帶他們去比「中正盃體操錦標賽」，那時，我才知道喬智教練是大家擠破頭都想報名的金牌教練，在接下來短短一兩個月的訓練當中，我親眼見證MM不可思議的進步，不單是比賽動作，從團隊合作、禮貌、態度，到運動家精神，我看到孩子很不一樣的一面。他們開始有了企圖心、榮譽感，並且知道要不斷努力才會有好成績。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

面對比賽．培養孩子真正的「運動家精神」

原來很多學生都「追隨」喬智教練好多年，教練不只幫幼兒上體能課，更多時間是在訓練選手。老師的學生從二歲到二十歲都有，每一位都「忠心耿耿」，連家長們都形成一個聯盟，互相加油打氣。

坦白說，一開始我覺得「家長前輩」們很誇張，練習時，陪在一旁錄影、放學後，陪著孩子問教練怎麼補強，當時還覺得當他們的小孩壓力也太大。後來，我自己變成其中一員，才知道大家是被教練和孩子認真的態度所感染，要比賽就認真準備，而不是抱著「志在參加」的玩玩心態。

今年五月，我們準備參加第二次比賽「全國體能錦標賽」，這次，我對教練更佩服了。喬智教練一個人帶一百多位選手參賽，每一位都是他自己親自訓練，他清楚每一個學生狀況、了解他們的優缺點，針對孩子不同的個性用不同的方法鼓勵，讓每個孩子養成足夠的自信心，並且自發性地努力完成目標。MM 也非常期待這一次的比賽，因為第一次的比賽獲得好成績，所以，這次他們也信心滿滿，一定會再抱獎牌回家。

老師的鼓勵是孩子最好的安慰

比賽的前幾天，MM生病了，Mitch高燒到將近40℃，Marty則是咳到氣喘。他們知道生病會影響比賽，居然都自動自發地乖乖吃藥、吃飯、睡覺，非常聽話，為了能早點康復好去比賽，我的孩子都不像我的孩子了。教練則是每天關心MM狀況，讓兩個孩子更有快點好起來的決心。

比賽當天剛好是母親節，兩隻努力完賽，成績一銀一銅，真的是最棒的禮物。媽媽很驕傲，但小孩卻不滿意，Mitch很失落，他以為自己會得到金牌；Marty很氣餒，他覺得自己輸給哥哥。當我傳訊息跟教練分享這段心得時，教練回覆：「Mitch很有企圖心，但身體還沒康復，知道他想衝但力氣出不來，看了好心疼。Marty很努力去完成我交代的指令，讓我很感動。」短短幾句話，孩子聽完立刻就釋懷了。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

喬智教練明明可以待在私人教育機構每天等打卡下班，他卻選擇了最辛苦的路，無酬帶孩子參加比賽，並且盡可能帶他的每一位學生到處征戰。對教學有理想和熱忱，實在令人尊敬和佩服。他不只教學生體操，更教育學習態度，連家長都跟著一起成長。

在孩子成長路上，能有位好老師相伴，是件最幸運的事。