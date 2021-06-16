孩子學齡前父母要陪他一起做這些事 擁有這些能力上小學就不怕

【文／蘇文清】

兩歲至學齡前的階段，孩子的發展能力正在突飛猛進，父母可以陪伴孩子一起學習6件事！學會了這些能力，孩子上國小將能適應得更好，表現也會更傑出。

學齡前孩子一定要學會6大能力，上國小表現會更好

1.讓孩子學習使用餐具的機會

兩歲的孩子就開始具有使用湯匙的能力，到了三歲，由於手部技巧趨於成熟，使用餐具的技巧也會跟著熟練，尤其到了四歲以後，孩子對筷子的使用會產生高度的興趣，這時大人不妨試著讓孩子使用看看。

因為餐具使用需要手部肌肉力量、手臂穩定度、手腕與手指的靈活度，以及手眼協調的能力，這些能力都將為國小書寫所需要的握筆與運筆技巧打下良好的基礎。

2.讓孩子學習穿脫衣服的表現

穿脫衣服的發展會落在一歲半到五歲的階段，兩歲的孩子能完成簡單的脫衣服動作；兩歲半就有脫掉褲子與解開大扣子的能力；到了三歲，在稍微協助下可完成套頭衣服的穿脫，也有能力將扣上的拉鍊拉起、拉開，更會在固執的行為下堅持要完成穿襪子；三歲半可辨識衣服的正反面；四歲可獨自脫掉套頭上衣；五歲就可完成一般日常衣物的穿脫。

因為穿脫衣服是一系列的步驟組合，需要肢體協調、身體圖像、手部操作、雙手使用、計畫執行等能力，對於國小課業規劃的擬定與完成會有很大的助益。

3.讓孩子學習收拾玩具的能力

一歲之後的孩子會在因果關係的驅使下，懂得將物品放入容器再倒出來；兩到三歲由於配對、分類的發展，會嘗試依據物品的顏色、形狀、大小等特性進行配對；三到四歲，會知道運用先後順序的概念進行排序，也懂得依據物品的類別完成分類；四到五歲，就可以察覺環境的差異性，將器具放回原先的位置上。

因為在收拾的過程，能培養孩子計畫組織、空間概念、問題解決、策略擬定等能力，對於國小的生活安排與自我管理將會有很大的功用。

4.讓孩子學習騎腳踏車的運動

三到四歲是培養兒童身體協調與平衡的重要階段，這個階段的孩子已經有能力使用具有輔助輪的腳踏車，等到四到五歲，具備足夠的平衡協調與計畫執行的能力後，有些孩子就不需要輔助輪的協助。

因為騎乘腳踏車，可以促進孩子的反應、敏捷、平衡、協調、心肺功能與肌耐力等，更能增加孩子自信心的發展，對於國小的社會人際互動會有很大的幫助。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

5.讓孩子學習顏色繪畫的創作

色彩的認識約在兩歲開始，兩到三歲的孩子可以辨識並配對2種以上的顏色；三到三歲半可以達到6種以上；即將滿四歲就能穩定命名3～4種的基本顏色，並可以將顏色套用到生活物品上；四歲以上多可認識10種以上的顏色，同時也能發展出相關色系的概念。

因為顏色繪畫的過程，可以增加孩子的想像、創造、思考、判斷、組織、配置等技巧，同時也能培養美感，讓孩子到了國小進行課外創作時，可以展現自我價值。

6.讓孩子學習說故事的技巧

兩到三歲的孩子，開始懂得運用2、3個單字組成的字句，說出自己完成的事；三到四歲，能理解方向、位置、時間的用詞，喜歡敘述事情，也愛學大人的語氣說話，雖然說的話大致能讓人聽得懂，但是很容易離題；四到五歲會喜歡與人聊天，會使用超齡的台詞，也懂得採取不同的說話方式與不同人交往；五歲以後就能說出具有順序性的故事內容。

因為說故事可以增加孩子的聽覺理解、邏輯分析、臆測覺察、語言能力等技巧，到了國小與人交往進行溝通表達時，就會有很好的加分效果。