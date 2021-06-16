爸媽不可不知的兒童運動概念！運動4大益處＆0～6歲的運動型態

【文／謝佩妤 採訪諮詢／兒童職能治療師吳宜燁】

運動對孩子的身心發展具有不少益處，而不同年齡的孩子有其運動行為與模式，爸媽讓孩子適性發展，提供適當環境，孩子就能透過運動為身心帶來良好發展，並在運動中獲得樂趣，進而培養孩子的運動習慣！

運動對孩子發展的4大益處

兒童職能治療師吳宜燁表示，運動是讓孩子全身心投入的好方法，過程中，孩子能透過各式動作與技巧，增進各方面的發展能力。

好處1 促進前庭覺、觸覺等感覺統合能力

孩子每天都需要運動，藉由運動讓大腦接收各種感覺刺激，可促進孩子在前庭平衡覺、視覺、觸覺等方面的感覺統合能力，特別在孩子5歲前，大腦的突觸會大量成長，從運動中獲得的刺激，對大腦發展相當有幫助。

好處2 提升專注力．控制情緒

運動過程中，環境會出現許多干擾，如聲響、他人的行為等，為了達成運動成效，孩子必須學習專注，才能完成運動中的動作與任務。因此，孩子在運動過程中，情緒較能獲得控制，不容易發脾氣。

好處3 提升肌肉張力

吳宜燁治療師提到，運動時，身體會出力，肌肉接收訊息後能觸發「本體覺」，增加本體刺激、訓練肌耐力，讓孩子能夠更好地運用與控制身體。

好處4 培養團隊合作．建立自信

有許多運動項目會需要與他人合作，透過團體活動，孩子能與他人建立關係，瞭解和他人一起運動是件有趣的事；透過團隊競賽也能激發孩子潛能；藉由重複練習與技巧累積，可從中獲得成就感，建立自信心。

分齡運動型態

孩子從出生開始，就展開一場運動的探險之旅，從肢體動作的發展到運動技巧，其實在日常活動中，孩子正一點一滴培養自身能力。

5個月～1歲：開啟探索大門

孩子在5個月大時，會從不經意的肢體觸碰或翻身等動作中得到觸覺回饋，到了6個月大，雖然孩子還不會爬，但能主動伸手抓取物件，此時，爸媽可在孩子身旁放置玩偶，讓孩子抓取。而7～8個月大的孩子會主動探索，開始出現爬的動作，並在探索中，一邊收集環境資訊，一邊建立基礎認知，例如：對高度的感覺及觸覺等。

1～2歲：運用身體探索環境

1歲的孩子開始學習走路，會逐漸累積運動經驗，藉由爬上、爬下探險，對孩子而言，此階段最重要的是運用自己的身體，在固定的環境下，去參與環境。吳宜燁治療師建議，家長可為1～2歲的孩子，營造有障礙物的環境，讓孩子翻山越嶺，或帶到親子館、公園，讓孩子運用身體去探索不同地方。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

2～3歲：增加觸覺刺激

在這個階段，孩子開始學習平衡，會出現單腳動作，像是在彎曲或有高低起伏的地方，進行跳躍、跨步，例如：下雨避過水坑、往前跳等。吳宜燁治療師建議，2～3歲的孩子對觸覺刺激還不敏感，生活中，可透過讓孩子練習穿衣服或接觸體適能運動，來獲得觸覺刺激，增進孩子前庭覺的發展。

3～4歲：從事有技巧的活動

3歲孩子即將上幼兒園，與環境互動的經驗變多，較能接收環境中的改變，且已有足夠的動作累積，開始能做有技巧的運動，因此，這個階段的孩子能使用球拍打擊，或開始從事球類運動。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

4～5歲：參與團體遊戲

4歲以上的孩子可進行具有競爭性或合作力的運動，吳宜燁治療師提到，例如：幼兒園會使用氣球棒，小班時，孩子一個人完成老師的指令，到了中班可兩個人一起做。此時，可看出孩子的動作也會受到他人影響，並學習合作，和同儕共同成長。

5～6歲：依喜好從事運動

進入大班後，孩子開始能累積運動技巧，包含動作的準確度與多樣性。建議爸媽，讓孩子依照興趣與喜好選擇運動。

吳宜燁治療師表示，孩子在每個階段都有可學習的運動動作，藉由不斷累積，能完成的動作也會越來越多，爸媽要依照孩子的發展階段去要求，如要求孩子做超過其能力能達成的動作，自然會做不到，也不想做。