bobo逛博物館 親子活動的新選擇！博物館的4個好處＆4項事前準備

【文／Tiffany 採訪諮詢／高雄長庚紀念醫院兒童心智科職能治療師柯冠伶（柯柯老師）】

近期主題博物館越來越熱門，逛博物館或是其他展覽活動成為親子的休閒娛樂。跟著孩子的發展走，能增進原本的能力，更能啟發其他的潛能，玩博物館也是如此！帶孩子出發前，爸媽也要做好準備，才能開心玩！

博物館帶給孩子的4個好處

帶孩子到博物館，不僅僅只是表面上看到的學習，孩子也不單單只是玩樂，有很多內化的成長，是爸媽看不到的。下次不妨多加觀察，爸媽會發現，孩子的這些動作，原來都是一種進步！

好處1：學著與環境互動

柯冠伶治療師提到，「孩子的本能是探索，爸媽不用害怕環境無法讓孩子接受，孩子其實會自然與環境做互動。」以知識型博物館為例，裡頭會藉由操作、影片、看板等，讓人們了解歷史或科學的緣由，對孩子來說，他會在環境中慢慢觀察，學著理解這些較少碰觸到的物品，同時也會從平時了解的認知再去延伸，進而將這些知識帶回家。

好處2：增加感官刺激

柯冠伶治療師提到，像是有些孩子有觸覺敏感、動作不協調等問題，透過到操作型博物館的體驗，爸媽在過程中，多鼓勵孩子觸碰不同的物品，孩子若是勇於嘗試，從中會不斷調整行為，以便融入環境當中，達到拓展視野、累積沒有過的社會經驗，也能增加其感官刺激的輸入。

好處3：問題解決能力

博物館對孩子而言，是個大型的未知空間，身處在這樣的環境時，孩子會去思考如何與博物館互動，培養問題解決能力。結束後，孩子的大腦會積極整合當天吸收到的事物，轉化成學習經驗，這樣的成效，比起平時在家透過繪本還要來的好！

好處4：了解團體規範

博物館屬於公共空間，不同於家裡的遊戲方式，孩子想要在博物館裡玩，需要學會等待、輪流等其他規範，才能跟其他人一起玩下去，同時孩子也會觀察他人，在與其他孩子相處的過程中，學習更多的玩法，累積不同的社交經驗。

提前做好的4項準備

每趟帶孩子的行程，都是愉快且美好的回憶，柯冠伶治療師提醒，與其孩子到了博物館開始又吵又鬧，不如爸媽在行前多做點準備及心理建設，讓每趟親子遊玩行程更加完美。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

準備1：配合孩子的作息

柯冠伶治療師表示，出門當天，先確定孩子的睡眠、情緒是否適合帶出門，以免破壞外出的心情。然而，即使心情狀態沒問題，孩子到了現場，可能會因為陌生環境而感到焦慮、抗拒，此時，爸媽就不宜待上太久的時間，事前先想好備案，倘若孩子不喜歡，可以改往下一個地點。

準備2：查詢環境空間的配置

在帶孩子去博物館之前，爸媽要先上網確認場地的規劃，是否有讓孩子在焦慮、失控的當下，爸媽可以帶往冷靜的空間，在不被外人的干擾下，好好與孩子溝通。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

準備3：溝通參觀規範

大約2歲以上的孩子，爸媽事前要先進行規範的溝通，柯冠伶治療師提到，透過像是說故事、扮家家酒等，在家先培養起親子之間的小默契。

準備4：思考動線安排

現今有許多兒童展覽館，都會設計室外的活動空間，爸媽若不想要孩子沉浸於此，不進去室內看展覽，柯冠伶治療師提醒，爸媽要先做好動線安排，同時也與孩子做好溝通。但如果孩子年紀較小，則建議可以先玩戶外活動或體驗區適應，下次再帶到室內展區。