快訊

女大生年初All in長榮哭慘！網友讚：3個月後翻倍賺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他是我新的偶像！孩子從中意外學習永不放棄的精神

聯合新聞網 / bobo小天才

【文．圖／黃小柔】

兄弟倆在每個階段都有不同的偶像，像是佩佩豬、巧虎、波力這樣的討喜卡通人物，因為他們的喜愛，連帶平常的玩具、衣服也要選有這些角色肖像的的款式。近期我們家兩位男孩拋棄了以上所敘述的卡通人物，突然迷上了完全不同領域的世界摔角娛樂 WWE裡面的選手，可能是因為爸爸也愛看，他們也就跟著著迷。

迷戀上新事物．卻讓媽媽傷透腦筋

兩位小男孩特別喜歡爸爸跟他們解釋WWE裡面每個角色的不同，眾多選手中，哥哥與弟弟居然瘋狂迷上了這位正義、勇敢、永不放棄的選手John Cena，一開始先從穿著開始模仿，到最後連他在擂台上的每個動作與姿勢也模仿得維妙維肖。

當媽媽的開始擔心，怕他們兄弟倆太過入迷，導致會有打架跟挑釁的意味出現，果不其然，沒幾天，兩人真的就開啟打擂台賽模式。我開始制止他們繼續瘋狂喜歡John Cena的摔角遊戲。

那幾天之後，哥哥弟弟都處於非常難過的狀態，不知道該怎麼辦的時候，我詢問了爸爸的意見，誰知道經由爸爸從中協調跟引導，這模仿的風波居然有了另一個劇情展開！

模仿遊戲中的新挑戰

爸爸跟兄弟倆解釋，John Cena之所以會有這樣打架的動作，是因為要打擊壞人跟保護自己，而且他們所看到的每個動作，也都是跟對手長期訓練的默契，這是一場表演，而不是他們兩個看到的暴力。

另外，John Cena對挑戰永不放棄的精神是他們要學習的。兄弟倆了解之後，重新面對喜愛的WWE角色，不會再亂模仿而打傷彼此。

最大的收穫是，平常他們不願意去挑戰的事情，只要跟他們說「John Cena永不放棄的精神」，兄弟倆就有克服的勇氣，最後真的成功完成以前不敢嘗試的事。只要好好引導，模仿學習對象的優點，現在他們可以繼續喜歡John Cena，還變成他那樣不輕易妥協的個性，真是近期內最另類的收穫啊！

【完整內容請見2021年04月號媽媽寶寶雜誌專欄作家；本文由媽媽寶寶授權刊登，未經同意禁止轉載。】

相關新聞

傷腦筋！爸媽看過來 孩子幼兒園怎麼選？把握這些要點

挑選孩子的幼兒園，其實沒有想像中那麼困難！專家特別提到，以發展來說，孩子有適合入學的年紀，而教學經驗豐富與否，也影響著孩子在幼兒園的狀態，無論是環境還是師資，爸媽該列入考量。

孩子愛的起點 來自那些連洗澡也離不開母親懷抱的日子

一洗澡就哭鬧不安的女兒，只有躲進媽媽的懷抱，情緒才能平靜下來。一張照片呈現孩子對媽媽的依賴，也從父親的視角看見母親的愛。

當孩子對「生前的世界」感興趣！關於生命教育3部好片推薦

有沒有哪部電影曾經讓你們改變些什麼？或震撼了心中的某一部分？前陣子我和孩子們進電影院看了一部動畫片《靈魂急轉彎Soul》，原本只是假期間帶小孩耗時間的行程，卻讓我重新省思了人生。

幼兒學如廁掌握6大技巧！提高學習意願與增加自信感

在訓練孩子如廁的過程中，如爸媽以耐心陪伴、良好的情緒引導，可幫助孩子達到相乘的學習效果。為了讓學習如廁的過程更順利，父母可善用技巧，幫助孩子更容易跨過學習的門檻。只要經過適當的練習，大部分的孩子都能學會如廁。

如果這輩子只剩一張照片可以拍 你想要拍什麼？我會選擇這張！

人生最後一張照片，很多人可能會選擇自己喜歡的，或心中害怕失去、不想留遺憾的主題，但我想告訴女兒，只要用心拍，都是有情感且值得的照片。專心、努力、投入及享受中間的過程，至於結果，有時候沒有那麼重要。

他是我新的偶像！孩子從中意外學習永不放棄的精神

兄弟倆在每個階段都有不同的偶像，像是佩佩豬、巧虎、波力這樣的討喜卡通人物，因為他們的喜愛，連帶平常的玩具、衣服也要選有這些角色肖像的的款式。近期我們家兩位男孩拋棄了以上所敘述的卡通人物，突然迷上了完全不同領域的世界摔角娛樂 WWE裡面的選手，可能是因為爸爸也愛看，他們也就跟著著迷。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。