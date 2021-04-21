他是我新的偶像！孩子從中意外學習永不放棄的精神
【文．圖／黃小柔】
兄弟倆在每個階段都有不同的偶像，像是佩佩豬、巧虎、波力這樣的討喜卡通人物，因為他們的喜愛，連帶平常的玩具、衣服也要選有這些角色肖像的的款式。近期我們家兩位男孩拋棄了以上所敘述的卡通人物，突然迷上了完全不同領域的世界摔角娛樂 WWE裡面的選手，可能是因為爸爸也愛看，他們也就跟著著迷。
迷戀上新事物．卻讓媽媽傷透腦筋
兩位小男孩特別喜歡爸爸跟他們解釋WWE裡面每個角色的不同，眾多選手中，哥哥與弟弟居然瘋狂迷上了這位正義、勇敢、永不放棄的選手John Cena，一開始先從穿著開始模仿，到最後連他在擂台上的每個動作與姿勢也模仿得維妙維肖。
當媽媽的開始擔心，怕他們兄弟倆太過入迷，導致會有打架跟挑釁的意味出現，果不其然，沒幾天，兩人真的就開啟打擂台賽模式。我開始制止他們繼續瘋狂喜歡John Cena的摔角遊戲。
那幾天之後，哥哥弟弟都處於非常難過的狀態，不知道該怎麼辦的時候，我詢問了爸爸的意見，誰知道經由爸爸從中協調跟引導，這模仿的風波居然有了另一個劇情展開！
模仿遊戲中的新挑戰
爸爸跟兄弟倆解釋，John Cena之所以會有這樣打架的動作，是因為要打擊壞人跟保護自己，而且他們所看到的每個動作，也都是跟對手長期訓練的默契，這是一場表演，而不是他們兩個看到的暴力。
另外，John Cena對挑戰永不放棄的精神是他們要學習的。兄弟倆了解之後，重新面對喜愛的WWE角色，不會再亂模仿而打傷彼此。
最大的收穫是，平常他們不願意去挑戰的事情，只要跟他們說「John Cena永不放棄的精神」，兄弟倆就有克服的勇氣，最後真的成功完成以前不敢嘗試的事。只要好好引導，模仿學習對象的優點，現在他們可以繼續喜歡John Cena，還變成他那樣不輕易妥協的個性，真是近期內最另類的收穫啊！
【完整內容請見2021年04月號媽媽寶寶雜誌專欄作家；本文由媽媽寶寶授權刊登，未經同意禁止轉載。】
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