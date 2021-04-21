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女大生年初All in長榮哭慘！網友讚：3個月後翻倍賺

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如果這輩子只剩一張照片可以拍 你想要拍什麼？我會選擇這張！

聯合新聞網 / bobo小天才
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)
(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

【文．圖／Charles不只是個攝影大叔】

人生最後一張照片，很多人可能會選擇自己喜歡的，或心中害怕失去、不想留遺憾的主題，但我想告訴女兒，只要用心拍，都是有情感且值得的照片。專心、努力、投入及享受中間的過程，至於結果，有時候沒有那麼重要。

「如果這輩子只剩一張照片可以拍，你想要拍什麼？」

照片是情感的回憶

前陣子，看了日本電影《淺田家》，裡面出現了這句話，一直在我的腦海中徘徊不去。我從來沒有想過這個問題，一開始不加思索地想說家人，可是更深一層去思考分析，又覺得是不是應該是拍攝自己，或是我自己喜歡的拍攝主題？畢竟，只剩最後一次按快門的機會，不應該有所遺憾。

這個問題，也讓我思考了拍攝的意義，照片留給我們的是什麼？以前我認為，記錄太太女兒的出發點，希望這些照片日後可以當做她們成長時期的一個記憶，一張張照片的片段，都充滿著爸媽的愛。所以，一直跟身邊人說，好好的記錄生活日常，也好好的幫家人拍照，這跟長輩叫我們要好好吃飯的道理是一樣重要。我們從照片中得到的是一份情感，因為時間不等人，照片是情感重要的回憶。

然而，我最近有了另一個想法，我希望女兒開始拿相機拍照，並不是要她一定要學會拍照或是往攝影的路發展，而是希望她能從拍照這件事，開始學會觀察，透過觀景窗去看待這個世界，了解爸爸每次按下快門的用意。這一張張的照片，會是她很好的生活教材，從成長的過程中學會如何去愛。

人生最幸福的時刻就是現在

回到一開始的問題，我會選擇拍下這張照片，成為按下快門的最後一次。本來我想，或許可以精心拍一張全家福，不過後來想想，我還是要忠於自己拍攝家人的風格，當我看到生活中某個我喜歡的日常，便按下快門。就像照片中的太太女兒，都在工作間各做各的事，我在門外補捉到這張，一個很寧靜的日常。

當時的我，拍到這張照片，忽然間有一種感覺，人生最幸福的時刻，不就是現在嗎？聽起來連我自己都覺得好像有點誇張，不過再次看到這張照片，回想起當時跟現在的感受，真的就是如此。

【完整內容請見2021年04月號媽媽寶寶雜誌專欄作家；本文由媽媽寶寶授權刊登，未經同意禁止轉載。】

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