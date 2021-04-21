幼兒學如廁掌握6大技巧！提高學習意願與增加自信感

【文／周向容 採訪諮詢／職能治療師方玟心．育兒達人黃意淩】

在訓練孩子如廁的過程中，如爸媽以耐心陪伴、良好的情緒引導，可幫助孩子達到相乘的學習效果。為了讓學習如廁的過程更順利，父母可善用技巧，幫助孩子更容易跨過學習的門檻。只要經過適當的練習，大部分的孩子都能學會如廁。

技巧1．營造適合如廁氛圍

家裡廁所通常沒有為兒童設計專屬設施，但父母可用輔助小物，以營造適合讓孩子練習的環境。

善用小道具

家用廁所的馬桶高度並不適合小朋友，育兒達人黃意淩建議，爸媽可為孩子準備小凳子、小椅子，並配上幼兒使用坐墊，或是選擇適合孩子的便盆椅。另外，在廁所牆壁貼上小孩喜歡的貼紙，或是放置令他們安心的玩具，甚至是播放孩子喜歡的音樂，都能為如廁營造輕鬆的氛圍。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

技巧2．正向與輕鬆的鼓勵

如孩子能成功展現任一項能力，例如：能獨立走到廁所、表達想如廁的肢體語言與能模仿他人的動作，應給予鼓勵為先。過程中，即使孩子不小心尿褲子，也應以「沒關係，我們下次再加油」的方式回應，方玟心職能治療師提醒，照顧者的情緒好壞，會直接影響到孩子的學習態度，請父母耐心以對，減少孩子因挫敗而產生的負面行為。

技巧3．依步驟學習如廁流程

當孩子的生理、心理及能力發展已準備好時，就是適合訓練的時機。可將如廁流程拆解為3大步驟，利於孩子一步步學習。

步驟1．表達尿布髒了的不適

「媽媽，我尿尿了」、「我便便了」，這也意味著孩子感受到排泄於尿布中的不適，如孩子希望能替換尿布，不妨讓他感受一下「尿布濕濕」的感覺，並讓他知道替換乾淨尿布的過程，當孩子了解排泄是怎麼回事，再帶他到廁所學習如廁方式。

步驟2．以口語表達想如廁的需求

「媽媽，我想尿尿了」、「我想便便」，大約兩歲到三歲的小孩，多已具備表達想如廁的口語能力，適合由爸媽帶到廁所換尿布，過程中，讓孩子先包著尿布坐在便盆上，待適應後，再逐漸拉長坐著的時間，這期間，爸媽陪孩子玩玩具、說故事，並等待尿意或便意出現。

步驟3．學習如廁後的清潔

約三到四歲的年紀時，除了學習自行大小便，也適合學習如廁後的清潔。在幼兒園，普遍做法是讓小孩排隊拿衛生紙張上廁所，解尿後，進行擦拭，並同時養成便後洗手的衛生習慣。

技巧4．控制喝水量估算如廁時間

不管是喝水、湯或是吃水果，爸媽應該留意孩子的水量攝取，並估算出孩子下次上廁所的可能時間，提早詢問與準備，因為孩子剛開始還無法拿捏好時間，可能才說「要尿尿」，還來不及走到廁所就已尿出來了。

技巧5．頻繁地詢問

育兒達人黃意淩說，通常在孩子喝完水20～30分鐘後，應頻繁地詢問小孩「是否想上廁所」，並帶他去坐一下馬桶，如果小孩順利如廁，給予鼓勵且再次提醒想要上廁所的感覺，好讓他能再提早表達如廁需求。

技巧6．觀察孩子的動作習慣

即使孩子還不太會以口語表達，但有尿意或便意時，會出現一些肢體動作，例如：抖腳、獨自站在角落、動作扭捏或哭鬧，這些可能是孩子想上廁所的徵兆，父母可透過觀察，掌握孩子的如廁需求。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)