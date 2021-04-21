當孩子對「生前的世界」感興趣！關於生命教育3部好片推薦

【文‧圖／吳品萱 電影劇照提供／得利影視】

有沒有哪部電影曾經讓你們改變些什麼？或震撼了心中的某一部分？前陣子我和孩子們進電影院看了一部動畫片《靈魂急轉彎Soul》，原本只是假期間帶小孩耗時間的行程，卻讓我重新省思了人生。

而最大的收穫是，Mitch和Marty開始對「生前」的世界有興趣，我們最近常常討論著生命、靈魂、輪迴、死亡。

稍稍帶個劇情大綱：熱愛爵士樂的平凡中學老師「喬」，在獲得千載難逢的樂團表演機會前夕，意外失足跌倒靈魂出竅，誤打誤撞來到了「投胎先修班」擔任輔導靈魂的導師，負責指導完全不想去人間、沒有生命「火花」的「22號靈魂」。為了讓自己重返人間，喬與22號展開一段自我探尋的旅程。

睡前聊天．充滿各式各樣有趣問題

總愛在睡前聊天的我們，兄弟倆常常從他們出生前開始聊起。「我們來到妳肚子之前都是長成像電影裡面那樣嗎？」「我們以前都是古時候的人？」「外婆現在也是在那個世界嗎？」而有時候的話題也會有點哭笑不得：「所以我以前有可能是妳老公。」「我想打開罐子看外婆的骨頭。」

我很喜歡和孩子討論這一類的話題，雖然誰也不知道標準答案，但我們對以下幾點很有共識：「兄弟倆是來幫助我學習怎麼當媽媽的。」「我們要開開心心完成人生的任務。」「也許有人會先離開，但最後我們都會在天上相見的。」

帶孩子認識生命．2部電影推薦

如果你們也喜歡和小孩一起看電影，或是想跟小孩聊聊生命教育。關於家人的離世，我還有另外兩部片想推薦。

第一部是《可可夜總會Coco》。男孩米高在亡靈節誤闖到死人世界，經由一連串的冒險之旅後，最終返回活人世界和家人團聚。

雖然談論的是嚴肅的生死議題，卻用活潑、可愛的氛圍來描述，如果死後的世界就像電影裡如此絢爛美好，也許我們對於家人的離世就不會這麼哀傷。而這部片藉由「亡靈節」告訴我們：無論生死與否，家人都會長伴我們左右。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

另一部則是《二分之一的魔法Onward》。一對精靈兄弟很小的時候就失去了父親，但在弟弟16歲生日收到一個特別的禮物，爸爸留下的魔杖以及魔咒，可以讓爸爸起死回生一天，但施魔法時出了差錯，於是兄弟倆踏上尋找魔法石的征途。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

這部片雖然對「生命」的描述沒有這麼多，但在家庭親情帶給人很深的感動。個性不合的兄弟倆，經歷了驚心動魄的旅程，最後成為彼此最依賴的存在。這是我最喜歡讓Mitch和Marty兄弟倆看的電影之一，希望他們能永遠「互相幫忙、互相cover」。這幾年失去了很多人，大家總是說生命無常，所以我們更要認真過每一天、珍惜身邊的人事物，開心地活著。推薦這3部片給大家，希望大人小孩都喜歡。