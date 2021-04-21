孩子愛的起點 來自那些連洗澡也離不開母親懷抱的日子

【文．圖／Charles不只是個攝影大叔】

一洗澡就哭鬧不安的女兒，只有躲進媽媽的懷抱，情緒才能平靜下來。一張照片呈現孩子對媽媽的依賴，也從父親的視角看見母親的愛。

「照片中的小Baby，是我嗎？」

女兒的安全感是媽媽的懷抱

每次打開電腦在找照片的時候，女兒就會坐在我旁邊看，即使回答過很多次：「照片中的小Baby就是妳小時候」，她每次還是會再問一次。這張照片，是一連串系列照片的其中一張，差不多在女兒兩個多月的時候拍的，當時的她只要一洗澡就會一直哇哇地哭叫，一洗完太太就會把她抱在身上，讓她慢慢冷靜下來，也給予安全感。

現在看這張照片覺得很有意思，邊跟女兒述說當時的狀況，邊跟太太在聊當時育兒的一些酸甜苦辣辛酸史，十分慶幸當時有記錄所有的一切。

攝影，讓我執著到天天想投入其中的原因，源自於開始記錄生活與家人之後；直到現在，拍照與我的生活已經分不開。記得太太剛懷老大時，我在網路上看了一些國外部落客的照片，就在思考我該如何記錄太太的孕程，希望能拍出跟我生活很貼近的照片，尤其是生活中不經意的一刻。

在太太懷孕28週時某一個慵懶的下午，我剛睡醒的第一眼，相機剛好在旁邊，我馬上拿起來捕捉的照片，很喜歡這種生活感。

照片讓孩子看見愛．也學會愛

拿起相機去記錄生活和家人，透過仔細地回顧照片，會更珍惜對待生活周遭的一切。攝影，幫我暫存過往的好與不好，看著這些照片，跟太太聊天也能更堅定地攜手邁開人生的下一步。

我很喜歡一位攝影師說過的一句話：「人出生後第一眼看到的就是父母，親子關係就是人際關係的起點。」相信女兒長大後看到這些照片，便能感受到爸爸對她及這個家庭的愛，進而讓她學會愛。

照片不該只是回憶的標籤，我想拍的並非單純只是畫面中的影像。對我來說，縱使場景或照片只是一張單純的畫面也沒關係，因為我想捕捉的是流動的親子情感。平時在教親子攝影時，我很強調照片帶給家庭的重要性，父母有時候也可以給孩子一台小相機，讓他們透過天真的視角去說故事，雙方不同視角的照片能為彼此感情增溫。

《Hygge：練習丹麥幸福哲學》書中提到：「幸福不在遠方，而是每一個日常。」這些日常照片整理出來，就是我送給女兒最棒的成長禮物。