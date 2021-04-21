傷腦筋！爸媽看過來 孩子幼兒園怎麼選？把握這些要點

【文／高凡淳 採訪諮詢／潛力種子兒童教育中心主任吳怡璇（治療師雙寶阿木） 圖片來源╱shutterstock】

挑選孩子的幼兒園，其實沒有想像中那麼困難！專家特別提到，以發展來說，孩子有適合入學的年紀，而教學經驗豐富與否，也影響著孩子在幼兒園的狀態，無論是環境還是師資，爸媽該列入考量。

爸媽觀察3重點

期待孩子進入幼兒園的生活，但又擔心挑選的幼兒園不適合？吳怡璇職能治療師提供以下3點，給予爸媽一些思考的方向：

1.是否立案、合格性

觀察幼兒園的第一項特點，就是立案與否，吳怡璇職能治療師表示，成功立案的內容包含各項標準是否合格、師生比是否合法。依照規定，小班（含）以上，師生比為1:15，幼幼班則是1:8，老師的資格是否符合教保員或具備教師證。

2.環境空間、衛生安全

環境空間不單單指的是清潔度，像是戶外場地、廁所位置等安全性都是觀察重點。吳怡璇職能治療師補充，學生人數較多時，戶外空間應足夠讓孩子們活動，對於幼幼班的孩子，廁所設在一樓還是二樓，位置是在角落還是教室內，關乎著安全性。

3.教學理念

爸媽在參觀時，可多看看老師的教學方式、親和力，若有機會，也能與園長聊聊課程模式，以確認是否與自己的教育理念符合。吳怡璇職能治療師提醒，老師的流動率，代表著幼兒園整體的狀態及營運狀況，「曾有研究顯示，優質的老師通是教學經驗較久的老師，相對幼兒園素質較佳。」

送進幼兒園的時機點

吳怡璇職能治療師表示，「以兒童發展而言，要讓孩子進入團體生活，至少須等到3～4歲。」她解釋，3～4歲的孩子，語言表達能力已發展到一定的程度，行為能力也到達標準，以這樣的狀態進入幼兒園，對於老師給予的指令，以及同儕間的互動較能駕輕就熟。若是太早就把孩子送去，因為能力尚未成熟，可能會累積太多的受挫經驗，以至於發展不均衡。

「但也不是所有家庭都能如此。」如果發展年紀只是當作參考，吳怡璇職能治療師建議，要以家庭現況為優先考量，爸媽擔心家中的照顧者，如長輩們，或是保母，無法提供孩子足夠的刺激及學習，不妨早點送孩子進入幼兒園，確保孩子未來的能力發展。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

3點取得平衡．適合孩子也適合家長

吳怡璇職能治療師笑說，「其實挑幼兒園像是在挑老公，不可能挑到孩子和爸媽都滿意的類型，即使內心期待孩子得到的收穫，往往在讀了之後才發現，並沒想像中的好。」

她提醒，無法挑到最好、最適合的，爸媽可試著在這3點中取得平衡。第一點，要問問自己的教育理念是什麼，第二，了解自家孩子的氣質度，是活潑還是內向，之後再把以上兩點與幼兒園的教學理念媒合，挑選到最接近想像中的園所，最重要的，要讓孩子試讀看看，如果孩子也喜歡，就是適合的幼兒園。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

她舉例說明，爸媽工作過於忙碌，孩子不適合念公立幼兒園，無法配合其下課時間；像是蒙特梭利幼兒園，適合較有次序性的孩子，或是視覺上模仿能力強的孩子。如果孩子個性活潑，爸媽就要多觀察學校的活動空間是否足夠，反之如果孩子個性屬於內向型，可以挑選小班制，老師較能關注到孩子的各種狀況，「最常見的是多數爸媽喜歡送往雙語學校，但通常只是爸媽的期待，對語言能力較慢的孩子並不適合，爸媽要拋開既定印象，依照自家孩子的個性挑選，才是最適合的幼兒園。」