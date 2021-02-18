孕媽咪做好3件事 孕期體重不失控 避免妊娠糖尿病造成難產或早產

【文／育禾婦幼中心院長蘇河仰 圖片來源╱shutterstock】

體重，始終深受女性朋友的關注！但對於孕媽咪而言，體重控制的重要不在於維持身材，而是萬一無法避免出現妊娠糖尿病時，至少將狀況控制好，避免發生早產或難產的情況！

對於女性朋友而言，一直都是十分關注體重議題，而對於孕媽咪來說，更具有重大意義，每次，孕媽咪來門診產檢時，一定很常聽到這番叮囑：「這週的體重維持得很好」或「體重上升幅度有點大，要多加留意」等等，都是在提醒「體重管理」在懷孕過程中的重要性。

與體重管理息息相關的妊娠糖尿病

無論體重太高或是太低，對於孕媽咪來說，都是一件危險的事情。其中，與體重息息相關的問題，就是「妊娠糖尿病」的產生，所謂的妊娠糖尿病，通常會在妊娠24週後開始出現，懷孕時因荷爾蒙的改變，無法製造出足夠的胰島素來維持自身體內的血糖，而容易出現血糖偏高的情形，悄悄發生耐糖不良的情形，通常在生產後3個月內後就會消失。然而，若無法在孕期適當控制好，則生產時易有難產，甚至早產的情形發生，孕媽咪需要多多留意才是。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

體重控制需注意3件事

在門診時，孕媽咪常會詢問關於體重管理上應注意事項，通常建議從飲食上調整，再搭配運動，最重要的是，自身要有控制的意識，透過每日記錄的方式，有助讓媽咪們在懷孕期間體重管理上更為得心應手。

1.均衡飲食．少量多餐

飲食上，除了希望媽咪掌握少油少鹽少糖之外，均衡飲食並攝取足夠的水分及纖維質，有助於改善腸胃道的消化，減少便祕及脹氣的問題。另外，也會建議以少量多餐的方式，適當地補充營養素，如維生素D、鈣質、葉酸等，並以天然食物取代加工食品，多吃深綠色蔬菜及蛋白質等，搭配前述提到的每一個階段應注意的體重增加幅度，相信能更為有效管控體重。

2.適當運動．每日30分鐘

很多孕媽咪會詢問醫師「懷孕是否可以運動」，答案當然是「可以的！」建議孕媽咪可從事瑜伽或皮拉提斯等較為靜態的運動，或是去戶外空曠地方走路散步，雖然挺著肚子不方便移動，但無論如何都還是至少要走動一下。

除了體重的因素外，醫學報告也顯示，孕期有運動習慣的媽咪，不只在生產時比較順暢外，產後更容易恢復身材，也能透由運動舒緩心情。若孕媽咪對於要從事的運動有所疑慮，不妨請婦產科醫師評估後給出更合適的建議。

3.記錄飲食情況及體重變化

從體重的變化，可粗略顯示孕媽咪目前身體的情況，是否有營養不足？又，是否有妊娠糖尿病的情形？孕媽咪平時應透過記錄自己的飲食狀況及體重，除了方便管理外，也讓產檢醫師瞭解，在控管體重的方式上，是否有需要再做調整之處。

落實上述提到的幾項重點，並以積極的態度樂觀看待，相信可讓孕媽咪在懷孕過程中，身心都能達到健康狀態，在生產過程中，也可更加順利平安。