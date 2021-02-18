育兒就像攝影 放慢腳步便能發現美好

【文．圖／Charles不只是個攝影大叔】

親子溝通不是一個代辦事項，父母必須親自陪伴孩子一起努力克服，過程雖然艱辛也充滿挑戰，但如同攝影一般，只要願意「慢慢走、仔細看」，都能發掘出美好。

前陣子，跟已婚有小孩還有未婚的朋友一起聊天吃飯，當我們幾個爸爸在聊著帶小孩的一些辛酸史時，未婚的朋友突然說了一句話，他說，遲遲不想結婚或是生子，是因為生小孩會降低生活品質，會佔用人生很多時間，想做的事很多沒辦法去做。

不再隨心所欲．卻有孩子陪伴

我並不完全贊同這個說法，人的生活品質並非有了小孩而有所改變，生活品質除了物質之外，還取決於能否獲得某種層面的快樂跟幸福。有了小孩在生活習性、工作及娛樂上會有所改變，有時反而變得更有趣，讓我體驗更多不曾做過的事，可是生活上的本質並沒有改變。

不過，他提到的，或許有很多事情無法隨心所欲地去做，倒是一點都沒錯，這是為人父之後才會有的體會，自己的心態要去調整，有了家庭要顧及的人事物本來就比自己一個人要多很多，可是我覺得這也是一件很棒的事，因為現在做的事都多了兩個女兒的參與及分享。

當天，幾個爸爸在討論：幾歲應該把小孩送出國？我覺得有小孩後比較困難的一件事，就是孩子的教育問題。為人父母心裡總是會盤算著小孩出生後，要給她什麼樣的路走、該去什麼學校上課、培養什麼興趣等。

親子溝通不是代辦事項

我覺得我必須跟著孩子一起成長，陪著她發掘自己的興趣。人生沒有一定對的道路，最重要是找到自己適合、喜歡，同時能實現自我價值的一條路。我只能給女兒一些人生經驗的忠告，但並不會告訴她一定要怎麼做才可以。畢竟不管是誰，追求的生活本質都在於快樂跟健康，這也是身為父母所希望小孩能得到的。

這些事，用說的很簡單，但在跟女兒相處溝通的過程中，相對會是條艱辛有挑戰的路，因為總會擔心自己是不是會誤導或是培養不對的方向，這是一個漫長的考驗，除了自己的EQ需要成長，也比工作上面對的挑戰都難得多，因為這不是一個代辦事項。

肩上的責任讓人生更豐富

「慢慢走、仔細看，會發現生活中有很多美好的人事物，都藏在日常之中，只是你平常從未發覺。」這是我從攝影中體會出來的一件事，能讓你放慢腳步、願意停下來去陪伴的人，不管是誰，都能發掘出美好。

自從組織家庭之後，每天都有不同的喜怒哀樂，跟著女兒和太太一起成長，即使是肩上揹負了一些責任，人生卻也因此而變得豐富。

(作者／Charles)