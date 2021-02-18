該不該給孩子零用錢？爸媽掌握4溝通策略 建立孩子正確金錢觀

【文／李柔萱 採訪諮詢／親子理財專家馬哈老師 圖／Shutterstock】

該不該讓孩子管錢？部分父母擔心孩子「不會花錢」，而直接限制孩子使用金錢的方法，甚至不讓孩子有機會碰錢，固然能有效阻止亂花錢的行為，卻也侷限了孩子從實戰中學習的機會。爸媽可透過一些策略，幫孩子建立起良好的基礎與習慣。

給孩子零用錢，能讓孩子同時學習四件事：好好花錢、存錢、賺錢、捐錢，也給孩子機會，管理一筆屬於自己的財產。

幾歲開始給？

馬哈老師表示，只要孩子提出，就能開始給孩子零用錢，給孩子零用錢之前，先問問孩子：「你為什麼想要零用錢？想要把零用錢用在哪裡？」家長再針對孩子的答案中給予回饋，並從中觀察到孩子對於金錢的想法。

該給多少？

當孩子向家長提出零用錢的需求，家長可進一步利用便條紙，讓孩子寫上想要的金額，家長也同時寫出願意給孩子的金額，最後可能會發現，雙方心目中的金額有些落差，這時就能與孩子溝通，討論出孩子真正需要，而家長也接受的金額，讓孩子感覺被尊重，更有助提升親子間的親密及信任感。

馬哈老師補充，若要給國小及國小以下的孩子零用錢，建議一週不超過100元，一個月以400元為上限，若一次給孩子太多錢，可能會出現孩子用錢來換友誼、花錢請同學代寫作業等情況。

給零用錢同時，也教孩子記帳、存錢

爸媽給零用錢時，不妨也鼓勵孩子將一部份錢存在「父母銀行」由爸媽帶為存進銀行戶頭或做其他運用，向孩子說明把錢存在銀行比較安全，存進去的錢也會變多，以簡單的方法提及「利息」概念，吸引孩子儲蓄。

另外，可使用表格教孩子記帳，透過「需要想要記帳表」讓孩子紀錄自己花了哪些錢，較小的孩子也能畫圖表示，而家長則定期帶孩子檢視每一筆消費，討論這些開銷是需要或想要。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

4原則確立零用錢制度

給孩子零用錢，應把握以下原則，讓孩子擁有完整的金錢支配權，並學習為自己的每個決定負起責任。

◆定時給

如同大人每月薪資於固定日期入帳，發給孩子零用錢的時間最好也能維持於每個星期一、每月1號等特定日期。

◆不干涉孩子花錢方式

有些爸媽給孩子零用錢後，會要求孩子全部存起來，其實這樣做反而無法學習到金錢的支配權，馬哈老師表示，可建議孩子存下一部份錢，但最後選擇權仍在孩子身上，即便孩子買了不需要的物品，或馬上花光所有錢，這些爸媽眼中「亂花錢」的行為，都是孩子學習預算管理的絕佳機會。

(圖片／媽媽寶寶雜誌提供)

◆單一收入來源

明確讓孩子知道：「怎麼花錢是你的自由，拿到錢第一天就把錢花光，也是一種選擇，但花光之後不應該再找爸媽拿錢。」不管事後孩子如何哭鬧，爸媽都要堅守原則。孩子體會過「沒錢花」的感覺，下次才懂編列預算。

馬哈老師提醒，若家中有其他長輩，也應取得共識，避免孩子有其他收入來源，而認為零用錢金額沒有上限。

◆不當做獎懲工具

將零用錢想成一筆孩子的「專款」，而非獎勵的方法。平時孩子不聽話，有些爸媽會扣零用錢來懲罰孩子，此舉容易讓零用錢變成爸媽賞罰的籌碼，也失去了當初給孩子零用錢，教孩子金錢觀念的初衷。